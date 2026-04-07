Livakovic\'e sürpriz talip

Fenerbahçe’nin kadro planlamasında düşünmediği Dominik Livakovic için Avrupa’dan talip çıktı. Belçika temsilcisi Club Brugge’un Hırvat kaleciyi gündemine aldığı öne sürüldü.

BELÇİKA EKİBİNDEN YAKIN TAKİP

Footnews’ta yer alan habere göre Club Brugge, kadrosunu güçlendirmek adına Livakovic’i transfer listesine aldı. Tecrübeli kalecinin durumu yakından takip ediliyor.

KALEDE DEĞİŞİM PLANI

Simon Mignolet ile yollarını ayırmayı planlayan Belçika ekibinin, Livakovic’in yanı sıra Jari De Busser, Kamil Grabara ve Ilan Meslier gibi isimleri de değerlendirdiği belirtildi. Fenerbahçe formasıyla 74 resmi maça çıkan Livakovic, bu süreçte 80 gol yerken 26 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.