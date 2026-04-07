"İstanbul\'a geliyorum, icraatlara devam" diye video paylaşan hırsız yakalandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
07.04.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

İstanbul’da 5 motosiklet hırsızlığı yapan ve sosyal medyada “İstanbul’a geliyorum, icraatlara devam” paylaşımı yaptığı ortaya çıkan, 38 suç kaydı bulunan şüpheli A.H. yakalanarak tutuklandı.

İstanbul'da kısa süre içinde 5 motosiklet çalan şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin kısa süre önce sosyal medyada "İstanbul'a geliyorum. İcraatlara devam" paylaşımı yaptığı ve bu görüntülerdeki motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi. Daha önceden de 38 suç kaydı bulunan şüpheli A.H. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Şüphelinin bazı hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş şube müdürlüğü, Oto hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da park halindeki motosikletleri çalanlarla ilgili soruşturma başlattı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği görevlilerinin de destek verdiği çalışmada polisler, olayların güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Sürdürülen çalışmalarda A.H. (22) adlı şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin İkitelli, Zeytinburnu ve Fatih'te 5 ayrı motosiklet hırsızlığının faili olduğu belirlendi. 

TAM BİR SUÇ MAKİNESİ 

Şüphelinin daha önceden de 38 suç kaydı olduğu tespit edildi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada şüpheli A.H.'nin bir süre önce sanal medyadan "İstanbul'a geliyorum. İcraatlara devam" paylaşımı yaptığını belirledi. Şüphelinin paylaştığı görüntülerde kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğünde skandal Damat gelini tokatladı, annesi alıp götürdü Düğünde skandal! Damat gelini tokatladı, annesi alıp götürdü
6ix9ine hapisteyken sevgilisinin hamile kaldığı iddiası 6ix9ine hapisteyken sevgilisinin hamile kaldığı iddiası
1 km yürüyüş için 25 bin dolar teklif etti, 30 saniye sonra delirdi 1 km yürüyüş için 25 bin dolar teklif etti, 30 saniye sonra delirdi
Özgür Özel’den kulisleri hareketlendiren ziyaret Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi Özgür Özel'den kulisleri hareketlendiren ziyaret! Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
3 gündür kayıp olarak aranıyordu otomobilinde ölü bulundu 3 gündür kayıp olarak aranıyordu; otomobilinde ölü bulundu
Efkan Ala: CHP’li belediyeler skandal üretim merkezi haline gelmiş Efkan Ala: CHP'li belediyeler skandal üretim merkezi haline gelmiş
Leroy Sane’den Galatasaray taraftarını sevindiren haber Leroy Sane'den Galatasaray taraftarını sevindiren haber

10:33
Livakovic’e sürpriz talip
Livakovic'e sürpriz talip
10:19
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi Balya balya para masaya sığmadı
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı
10:09
İranlı kadınlar da silah kuşanıp sokağa çıktı Verdikleri mesaj net
İranlı kadınlar da silah kuşanıp sokağa çıktı! Verdikleri mesaj net
09:35
Rusya’dan İsrail’i kör edecek hamle İran’a tüm listeyi verdiler
Rusya'dan İsrail'i kör edecek hamle! İran'a tüm listeyi verdiler
09:35
Okan Buruk biletini kesti Galatasaray’da ayrılık
Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da ayrılık
09:21
Ünlülere yeni dalga operasyon Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı
08:54
Kocasını öldürüp satırla 15 parçaya ayırdı Kurtulmak için bakın ne yapmış
Kocasını öldürüp satırla 15 parçaya ayırdı! Kurtulmak için bakın ne yapmış
08:40
“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti ama alınan kendisi oldu
“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti ama alınan kendisi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 11:01:10. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.