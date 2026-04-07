Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı

07.04.2026 09:21
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında, Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

SON OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜLER

Gözaltına alınan ünlü isimler şu şekilde:

  1. Simge Sağın, 
  2. İbrahim Çelikkol, 
  3. Melek Davarcı (Mosso), 
  4. Deha Bilimler, 
  5. Mustafa Ceceli, 
  6. Ersay Üner, 
  7. Bengü (Erden), 
  8. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve 
  9. İlkay Şencan

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin şu açıklama yapıldı:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’yle koordineli olarak yürüttüğü “kamuoyunca bilinen şahıslara” yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen aşağıda isimleri yazılı şüpheliler hakkında, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan karar doğrultusunda 07.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak yakalama, arama-el koyma işlemleri icra edilmiş olup soruşturma titizlikle yürütülmektedir.”

GÖZALTI SÜRECİ NASIL İLERLİYOR

Gözaltına alınan şüpheliler ilk olarak hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçiriliyor. Ardından uyuşturucu kullanımına ilişkin inceleme için Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler savcılığa ifade veriyor. Savcılık, elde edilen bulgular doğrultusunda şüphelilerin serbest bırakılmasına ya da mahkemeye sevk edilmesine karar veriyor.

SORUŞTURMA GEÇEN YIL BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik başlattığı soruşturma 8 Ekim 2025’ten bu yana devam ediyor. Bu süreçte müzisyenler, menajerler ve iş insanlarından oluşan çok sayıda kişi ifade verdi, ayrıca kan ve saç örnekleri üzerinden incelemeler yapıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Genç Serkan Genç:
    ceceli sizin adamınız ya ne oldu 3 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremden 3 Yıl Sonra Su Kaynağı Yeniden Akladı Depremden 3 Yıl Sonra Su Kaynağı Yeniden Akladı
Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor
İstanbul’da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
Yok artık Kante Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor Yok artık Kante! Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
Mehmet Günsür’den aşk dolu sözler: Her gün yeniden evlenebilirim Mehmet Günsür’den aşk dolu sözler: Her gün yeniden evlenebilirim
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim’in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
Kürt Ahmet’in cenazesinde dikkat çeken uyarı: Tokalaşmaya çalışmayın Kürt Ahmet'in cenazesinde dikkat çeken uyarı: Tokalaşmaya çalışmayın

09:10
TFF’den yeni sezon için bomba yabancı kararı
TFF'den yeni sezon için bomba yabancı kararı
08:59
Alarmları kurun Bu gece ortalık yanacak
Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak
08:40
“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti ama alınan kendisi oldu
“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti ama alınan kendisi oldu
07:54
Üsküdar Belediyesi’ne operasyon 20 kişi gözaltına alındı
Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 kişi gözaltına alındı
07:47
Polislere müjde Yılların sorunu çözülüyor: 17 bin liraya kadar ödeme yapılacak
Polislere müjde! Yılların sorunu çözülüyor: 17 bin liraya kadar ödeme yapılacak
07:16
“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor
“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor
03:33
Artemis 2’den tarihi rekor Apollo’yu solladı
Artemis 2'den tarihi rekor! Apollo'yu solladı
23:54
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti
Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 09:31:41.
