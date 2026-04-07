Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

SON OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜLER

Gözaltına alınan ünlü isimler şu şekilde:

Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Davarcı (Mosso), Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü (Erden), Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin şu açıklama yapıldı:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’yle koordineli olarak yürüttüğü “kamuoyunca bilinen şahıslara” yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen aşağıda isimleri yazılı şüpheliler hakkında, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan karar doğrultusunda 07.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak yakalama, arama-el koyma işlemleri icra edilmiş olup soruşturma titizlikle yürütülmektedir.”

GÖZALTI SÜRECİ NASIL İLERLİYOR

Gözaltına alınan şüpheliler ilk olarak hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçiriliyor. Ardından uyuşturucu kullanımına ilişkin inceleme için Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler savcılığa ifade veriyor. Savcılık, elde edilen bulgular doğrultusunda şüphelilerin serbest bırakılmasına ya da mahkemeye sevk edilmesine karar veriyor.

SORUŞTURMA GEÇEN YIL BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik başlattığı soruşturma 8 Ekim 2025’ten bu yana devam ediyor. Bu süreçte müzisyenler, menajerler ve iş insanlarından oluşan çok sayıda kişi ifade verdi, ayrıca kan ve saç örnekleri üzerinden incelemeler yapıldı.