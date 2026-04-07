İranlı kadınlar da silah kuşanıp sokağa çıktı! Verdikleri mesaj net

07.04.2026 10:09
Tahran’da düzenlenen rejim yanlısı gösterilerde kadınların silahlarla araç üzerinde geçit yapması dikkat çekerken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İranlılar saldırılara karşı direniş mesajları verdi.

İran’ın başkenti Tahran’da, ABD ve İsrail’in saldırılarının ardından düzenlenen destek gösterileri sürerken, kadınların silahlarla araç üzerinde geçit yaptığı görüntüler dikkat çekti.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ederken, İran’ın da bu saldırılara füze misillemeleriyle karşılık verdiği süreçte ülkede rejime destek gösterileri artıyor. Tahran’da akşam saatlerinde çatışmaların başladığı günden bu yana vatandaşlar sık sık sokaklara çıkarak desteklerini gösteriyor.

SİLAHLARLA GEÇİT YAPTILAR

Dün gece düzenlenen gösterilerde, bir grup İranlı kadının silahlarla bir aracın üzerinde yer aldığı ve geçit yaptığı görüldü. Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

"SAVUNMAYA DEVAM" MESAJI 

Paylaşımlarda, İranlı kullanıcıların ABD ve İsrail’e karşı ülkelerini savunmaya devam edeceklerine yönelik mesajlar verdiği dikkat çekti. Gösteriler, ülkede yaşanan gerilime rağmen halkın bir kesiminin rejime desteğini sürdürdüğünü ortaya koydu.

İşte ülkeden gelen görüntüler; 

    Yorumlar (3)

  • 1234 1234:
    iran kadini savaşcidır öbürleri gibi plajda güneşlemiyor bravo 30 1 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    O çarşaf ile çatışmaya katılmak anında ölmek hareket kabiliyeti sıfır 1 11 Yanıtla
    Tacettin Demirdaş Tacettin Demirdaş:
    Buradaki duruştan bu sonucu mu çıkardınız Mustafa bey 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
