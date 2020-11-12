Lale Müldür, "Milat" sergisini anlattı - Son Dakika

Şair, yazar ve ressam Lale Müldür, eylül ayında sanatseverlerle buluşan "Milat" sergisine ilişkin çevrim içi bir söyleşi gerçekleştirdi.

Yapı Kredi Kültür Sanat'ın YouTube kanalında yayınlanan söyleşide Müldür, eserlerini gerçekleştirme hikayesi ve sergisi üzerine konuştu.

"Patrick, beni şair yapmıştır"

Müldür, eski kocası Patrick Jacquart'ın yanında şair olduğunu belirterek, "Patrick'in o güzel, nefis, yemyeşil, mosmor tuhaf renkli resimlerinin önünde ben de şair kesildim doğrusu. Patrick'e olan borcumu ödeyemem, gerçekten o beni şair yapmıştır. Şaşırsanız da böyle!" dedi.

Resim konusunda ise herhangi bir eğitim almadığına değinen Müldür, "Patrick'in resimlerine bakarak aynılarını çizmeye çalışırdım. Ama benim resim için ne hocam ne çeşitli araç gerecim yani özel olarak hiç bir şeyim yoktu. Tamamen doğaçlama olarak resmin içerisine atıldım." açıklamasını yaptı.

Müldür, resime yönelmesinin sebebini esprili bir dille ifade ederek, "Şiirle para kazanılmıyor, kazanılsaydı ben kazanırdım. En çok satan kitaplar benim diyorlar, 'E para nerede?' para yok. Bildiğiniz gibi şiiri kullananlar vardır, şiiri kullananlardan birisi olmak istemedim, o yüzden resim yapmayı buldum ben de. Bilmiyorum burada da kazanabilecek miyim ama bir ihtimal diye kalkıştık yola." ifadelerini kullandı.

Şiirlerindeki imgelerle resimlerindekilerin birbirinden farklı olduklarına işaret eden Lale Müldür, ama sergiyi ziyaret eden sanatseverlerin İsa'yı Musa'yı ayırt edilebileceklerini zannettiğini söyledi.

"Yok olan şeylerin, olmadığı yerde ben varım"

Küçük Pres'in resmini yaptığı tablosuna gönderme yapan Müldür, 'sonuç aldığım bir olay, bir tanı karmaşası' olarak dile getirdiği mottosunu, "Yok olan şeylerin olmadığı yerde ben varım." şeklinde açıkladı.

Sanatçının son dönem resimlerini bir araya getiren sergi, adını Müldür'ün 2019'da yayımlanan "Tehlikeliydi, Biliyordum" adlı kitabındaki ilk şiirinden aldı.

"Milat" sergisi Beyoğlu'ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat binasının üçüncü katında 27 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.