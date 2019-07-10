Laleli pazarı ‘diplomatik’ baskı altında
1 saat önce
Bavul ticaretiyle ünlü Laleli piyasasında Rusya'dan sonra İran ve S. Arabistan pazarlarında da büyük kayıp başladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 05:07
Bavul ticaretiyle ünlü Laleli piyasasında Rusya
'dan sonra İran
ve S. Arabistan pazarlarında da büyük kayıp başladı. Laleli esnafı satışlarda yüzde 50'ye varan düşüşler yaşandığını dile getiriyor.
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