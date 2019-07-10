Son Dakika Haberleri: Laleli pazarı ‘diplomatik’ baskı altında
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Laleli pazarı ‘diplomatik’ baskı altında

1 saat önce

Bavul ticaretiyle ünlü Laleli piyasasında Rusya'dan sonra İran ve S. Arabistan pazarlarında da büyük kayıp başladı.

Laleli pazarı ‘diplomatik’ baskı altında, System.String[]
Suudi Arabistan, Rusya, İran, Ekonomi
Bavul ticaretiyle ünlü Laleli piyasasında Rusya'dan sonra İran ve S. Arabistan pazarlarında da büyük kayıp başladı. Laleli esnafı satışlarda yüzde 50'ye varan düşüşler yaşandığını dile getiriyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 05:07 
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