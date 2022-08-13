Nepal'in İnek Festivali'nden Kareler - Son Dakika
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Nepal'in İnek Festivali'nden Kareler

13.08.2022 10:06
Nepal'in İnek Festivali'nden Kareler

LALİTPUR, 13 Ağustos (Xinhua) -- Nepal kültürünü hem üzüntü hemde sevinç olarak simgeleyen İnek Festivali'nde (Gai Jatra) yas ve kutlama birarada yaşanıyor.

LALİTPUR, 13 Ağustos (Xinhua) -- Nepal kültürünü hem üzüntü hemde sevinç olarak simgeleyen İnek Festivali'nde (Gai Jatra) yas ve kutlama birarada yaşanıyor. Festival özellikle Katmandu Vadisi'ndeki Newar topluluğu tarafından bir önceki yıl ölen aile üyelerini anmak üzere kutlanıyor. İneklerin, bedenden ayrılan ruhların cennete ulaşmasına yardım eden kutsal hayvanlar olduğuna inanıldığı için festivalin geçit törenine katılan çocuklar genellikle inek şeklinde kıyafetler giyiyor.

Nepal'in İnek Festivali'nden Kareler

Nepal'in Lalitpur kentinde her yıl düzenlenen İnek Festivali'nde (Gai Jatra) bir geçit töreninde festival kıyafetleri giymiş bir çocuk, 12 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Hari Mah arjan/Xinhua)

Nepal'in İnek Festivali'nden Kareler

Nepal'in Katmandu kentinde her yıl düzenlenen İnek Festivali'nde (Gai Jatra) geçit törenine katılan festival kostümü giymiş bir çocuk, 12 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'in İnek Festivali'nden Kareler

Nepal'de her yıl düzenlenen İnek Festivali'nde (Gai Jatra) Lakhe dansı yapan bir sa natçı, 12 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'in İnek Festivali'nden Kareler

Nepal'in Katmandu kentinde her yıl düzenlenen İnek Festivali'ni (Gai Jatra) kutlama k için geçit törenine katılan Nepalliler, 12 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/ Xinhua)

Nepal'in İnek Festivali'nden Kareler

Nepal'in Lalitpur kentinde her yıl düzenlenen İnek Festivali'nde (Gai Jatra) başına inek resmi takmış, geleneksel kıyafetler içinde bir çocuk, 12 Ağustos 2022. (Fotoğra f: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'in İnek Festivali'nden Kareler

Nepal'in Lalitpur kentindeki İnek Festivali'nde (Gai Jatra) başlarına inek resmi takmı ş, geleneksel kıyafetler içindeki çocuklar, 12 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Hari Maharja n/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Katmandu, Nepal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nepal'in İnek Festivali'nden Kareler - Son Dakika

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