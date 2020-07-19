Laodikya antik kentinde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

DENİZLİ'de, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Laodikya antik kentinde yangın çıktı. Antik kentin dışında yakılan anız ateşi sonucu yayılan alevler antik kent içerisinde rüzgarın da etkisiyle yayılarak yaklaşık 40 dekar alanın yanmasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eskihisar Mahallesi yakınındaki tarihi Laodikya antik kentinde saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Batı tiyatrosu arkasında antik kent dışında anız yakılması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle antik kente sıçradı. Kuru otlar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Antik kentten yükselen alevler Eskihisar ve Goncalı mahallesinde korkuya neden oldu. Yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda araç ve personel müdahale etti. İtfaiye ekipleri alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek için dört bir yandan su sıkarak yangını söndürmeye çalışırken, antik kentte çalışanlar da ellerine aldıkları küreklerle alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri antik kentin yanındaki Goncalı Mahallesi'ne giden karayoluna önlem alıp, alevlerin evlere sıçramasını önledi. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın, tamamen söndürdü. Yangında yaklaşık 40 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi. Laodikya antik kentinde kazı çalışmalarının yapıldığı alanların ise yangından zarar görmediği belirtildi.Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.