Lapseki'de geleneksel kiraz festivaline koronavirüs engeli - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl iptal edilen Geleneksel Lapseki Kiraz Festivali yerine sadece kiraz yarışması düzenlenmesine karar verildi.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl 35. düzenlenmesi planlanan festivalin koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılamayacağını söyledi.

Geçen yıllardaki yarışmalarda sadece ilk üç üreticiye ödül verildiğini belirten Yılmaz, bu yıl sayının 5 üreticiye çıkarıldığını ifade etti.

Başkan Yılmaz, yarışmada birinciye 2 bin 500, ikinciye bin 500, üçüncüye bin, dördüncüye 500, beşinciye ise 300 lira ödül verileceğini sözlerine ekledi.

Yarışma, 15 Haziran'da saat 16.00'da belediye hizmet binasında yapılacak.