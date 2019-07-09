Lapseki Tarım ve Orman Müdürlüğüne atama
1 saat önce
Lapseki Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Ali Kaçan, görevine başladı.
Lapseki
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:25 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Ali Kaçan, görevine başladı.
Daha önce aynı kurumda 9 yıl görev yapan, ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde 3 yıl çalışan Ziraat Yüksek Mühendisi Ali Kaçan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı.
Lapseki'de görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Kaçan, ilçede başarılı çalışmalara imza atacaklarını ifade etti.
Sezai Temelli'den çağrı: Gelin ilk adımı biz atalım
Son dakika! AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan trafik kazası geçirdi
Dışı karpuza, içi kavuna, tadı salatalığa benziyor! Şanlıurfalılar patentini alacak
Numan Kurtulmuş'tan "Ali Babacan" çıkışı: İsteyen, istediği partiyi kurabilir