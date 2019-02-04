Lapseki Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu

Lapseki Ziraat Odası Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan İsmail Sevim yeniden başkanlığa seçildi.

Lapseki Ziraat Odası Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan İsmail Sevim yeniden başkanlığa seçildi.



Belediye sosyal tesislerinde yapılan kongrede, mevcut başkan İsmail Sevim ve Faruk Ahmet Ergin'in listeleri seçime girdi.



Delegelerin 24'ünün oyunu alan İsmail Sevim yeniden başkan seçildi, diğer aday Faruk Ahmet Ergin ise 21 oyda kaldı.

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