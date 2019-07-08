Son Dakika Haberleri: Larende altgeçidi aydınlatılıyor
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Larende altgeçidi aydınlatılıyor

1 saat önce

Karaman Belediyesi Fen İşleri ekiplerince Larende Altgeçidi çıkışında aydınlatma çalışması başlatıldı.

Larende altgeçidi aydınlatılıyor, System.String[]

Karaman Belediyesi aydınlatması yetersiz olan bölgelerde aydınlatma çalışmalarına devam ediyor. Karaman merkezini Larende Mahallesi'ne bağlayan, Larende Altgeçidinin buğday pazarı çıkışındaki aydınlatmanın yetersiz olduğunu tespit eden yetkililer çalışmalarına başladı. Belediye fen işleri ekiplerince çalışma alanındaki bordur ve parke taşları sökülerek Medaşın yapacağı çalışmalara altyapı oluşturuluyor.

Çalışmaların ardından altgeçidin daha güvenli ve kullanışlı olacağını söyleyen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı; "Şehrin kilit noktaları olan ve trafik akışının yoğun olduğu altgeçit ve caddelerde aydınlatma çalışmalarımız devam ediyor. Larende Altgeçidinin buğday pazarı çıkışında aydınlatmanın yetersiz olduğunu tespit ettik ve çalışmalarımıza başladık. Çalışmalar tamamlandığında altgeçit daha kullanışlı ve daha güvenli olacak. Karaman halkının yaşam kalitesini ve refah seviyesini artıracak çalışmalarımız devam edecek." dedi

Aydınlatma çalışmalarının ardından belediye ekiplerince refüj ve kavşak düzenleme çalışmaları yapılarak altgeçit daha güvenli ve kullanışlı hale getirilecek.

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:15 Kaynak: Bültenler
Karaman Belediyesi, Karaman, Güncel
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