Laricani, Umman\'a Gidiyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, yarın Tahran ile Washington arasında 6 Şubat'taki müzakerelere ev sahipliği yapan Umman'a gidecek.
İran resmi haber ajansı IRNA, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin yazılı açıklamasını yayımladı.
Açıklamada, Laricani'nin 10 Şubat'ta resmi temasları kapsamında beraberindeki heyetle Umman'ın başkenti Maskat'ı ziyaret edeceği bildirildi.
Laricani'nin, Umman Sultanlığı üst düzey yetkilileriyle yapacağı görüşmelerde bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ikili işbirliğinin ele alınacağı ifade edildi.
İran ile ABD arasındaki müzakereler
İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.
Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etmişti.
Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.
