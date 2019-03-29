Larte Design Maserati'ye İmza Attı

CARMEDYA – Larte Design, Meserati Levante GranSport’u yeniden tasarladı. Model bu haliyle oldukça sportif bir hale geldi. Otomobilin tasarımında önemli değişimler yaşanmış. Örneğin ön yüzde kullanılan tampon grubu değiştirilmiş. Tampon eklentisi ise karbon destekli olarak tasarlanmış. Bu eklentilerden çamurluk kenarlarında, ve etek kısmında da kullanılmış. Arka bölüme geldiğimizde dört çıkışlı egzoz sistemi kullanılmış. Yine...The post Larte Design Maserati’ye imza attı appeared first on Carmedya.

CARMEDYA - Larte Design, Meserati Levante GranSport'u yeniden tasarladı. Model bu haliyle oldukça sportif bir hale geldi.







Otomobilin

tasarımında önemli değişimler yaşanmış. Örneğin ön yüzde kullanılan tampon

grubu değiştirilmiş. Tampon eklentisi ise karbon destekli olarak tasarlanmış.

Bu eklentilerden çamurluk kenarlarında, ve etek kısmında da kullanılmış. Arka bölüme

geldiğimizde dört çıkışlı egzoz sistemi kullanılmış. Yine Formula1 araçlarından

görmeye alışık olduğumuz sis farı. Difizörün ortasına konumlandırılmış.







Kalbide

güçlenmiş.



Larte'nin

Shtorm GT kiti, her motor seçeneğine uygulanabiliyor. Böylece 275, 350 ve 430

HP güç seviyelerini elde etmeniz mümkün kılınmış. V6 ve ikiz turbonun etkisiyle

birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 5.2 saniyede tamamlayan model, maksimum 264

km/s hız değerine ulaşabiliyorsunuz.



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