Son Dakika Haberleri: Larte Design Maserati'ye İmza Attı

Larte Design Maserati'ye İmza Attı

1 saat önce

CARMEDYA – Larte Design, Meserati Levante GranSport’u yeniden tasarladı. Model bu haliyle oldukça sportif bir hale geldi.   Otomobilin tasarımında önemli değişimler yaşanmış. Örneğin ön yüzde kullanılan tampon grubu değiştirilmiş. Tampon eklentisi ise karbon destekli olarak tasarlanmış. Bu eklentilerden çamurluk kenarlarında, ve etek kısmında da kullanılmış. Arka bölüme geldiğimizde dört çıkışlı egzoz sistemi kullanılmış. Yine...The post Larte Design Maserati’ye imza attı appeared first on Carmedya.

Larte Design Maserati'ye İmza Attı, System.String[]
CARMEDYA - Larte Design, Meserati Levante GranSport'u yeniden tasarladı. Model bu haliyle oldukça sportif bir hale geldi.  



Otomobilin
tasarımında önemli değişimler yaşanmış. Örneğin ön yüzde kullanılan tampon
grubu değiştirilmiş. Tampon eklentisi ise karbon destekli olarak tasarlanmış.
Bu eklentilerden çamurluk kenarlarında, ve etek kısmında da kullanılmış. Arka bölüme
geldiğimizde dört çıkışlı egzoz sistemi kullanılmış. Yine Formula1 araçlarından
görmeye alışık olduğumuz sis farı. Difizörün ortasına konumlandırılmış.



Kalbide
güçlenmiş.

Larte'nin
Shtorm GT kiti, her motor seçeneğine uygulanabiliyor. Böylece 275, 350 ve 430
HP güç seviyelerini elde etmeniz mümkün kılınmış. V6 ve ikiz turbonun etkisiyle
birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 5.2 saniyede tamamlayan model, maksimum 264
km/s hız değerine ulaşabiliyorsunuz.

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Kaynak: Carmedya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:05 

Levante, Maserati, Otomobil
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