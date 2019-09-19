Son Dakika Haberleri: Last Night İn Soho Filmi
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Last Night İn Soho Filmi

50 dakika önce

Last Night in Soho filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Last Night in Soho filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Last Night İn Soho Filmi, System.String[]

Yönetmen koltuğunda Edgar Wright'ın oturduğu korku türündeki filmin oyuncu kadrosunda Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie, Matt Smith, Diana Rigg, Terence Stamp gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Edgar Wright

Senaryo: Edgar Wright, Krysty Wilson-Cairns

Oyuncular: Thomasin McKenzie, Diana Rigg, Anya Taylor-Joy, Matt Smith, Terence Stamp, James Phelps, Rita Tushingham , Lisa McGrillis, Synnove Karlsen, Michael Jibson, Andrew Bicknell , Joakim Skarli, Katrina Vasilieva, Michael Ajao, Colin Mace, Lati Gbaja, Nina Kumar, Abdul Hakim Joy, Will Rogers , Tom Hartwell, Connor Calland, Will Rowlands, Andrew Reed, Rebecca Harrod, Josh Zaré, Susanne Schraps, Arthur Wilde, Robert Jarvis, Craig Anthony-Kelly, Catalin-Vasile Rusti

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Last Night in Soho

Yapımcı Firma: Big Talk Productions

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 02.10.2020


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Diana Rigg, Yönetmen, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:54 Kaynak: InterSinema.com
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