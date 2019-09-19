Last Night İn Soho Filmi

Yönetmen koltuğunda Edgar Wright'ın oturduğu korku türündeki filmin oyuncu kadrosunda Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie, Matt Smith, Diana Rigg, Terence Stamp gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Edgar Wright
Senaryo: Edgar Wright, Krysty Wilson-Cairns
Oyuncular: Thomasin McKenzie, Diana Rigg, Anya Taylor-Joy, Matt Smith, Terence Stamp, James Phelps, Rita Tushingham , Lisa McGrillis, Synnove Karlsen, Michael Jibson, Andrew Bicknell , Joakim Skarli, Katrina Vasilieva, Michael Ajao, Colin Mace, Lati Gbaja, Nina Kumar, Abdul Hakim Joy, Will Rogers , Tom Hartwell, Connor Calland, Will Rowlands, Andrew Reed, Rebecca Harrod, Josh Zaré, Susanne Schraps, Arthur Wilde, Robert Jarvis, Craig Anthony-Kelly, Catalin-Vasile Rusti
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Last Night in Soho
Yapımcı Firma: Big Talk Productions
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 02.10.2020
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