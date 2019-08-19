Son Dakika Haberleri: Lastiği patlayan kamyonet demir bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Lastiği patlayan kamyonet demir bariyerlere çarptı: 1 yaralı

44 dakika önce

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde kavun yüklü kamyonetin lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralandı.

Lastiği patlayan kamyonet demir bariyerlere çarptı: 1 yaralı, System.String[]
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde kavun yüklü kamyonetin lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre Serinhisar girişinde, Zekeriya Verimcek yönetimindeki 20 P 2244 plakalı kavun yüklü kamyonetin lastiği patladı.

Kontrolden çıkan kamyonet, demir bariyerlere çarparak durabildi. Başından hafif şekilde yaralandığı belirtilen Verimcek, sağlık ekiplerince Serinhisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Trafik akışı, kavunların Karayolları ekipleri tarafından temizlenmesinin ardından yeniden başladı.
Serinhisar, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Memur-Sen'den hükümetin yeni zam teklifine yanıt: Anlaşılmadığını gösteriyor
Son dakika! Kayyum kararı sonrası HDP'den ilk açıklama: Bu yeni ve açık bir siyasi darbedir Gözler Meclis'te! İşte emekliye ek zam müjdesinin detayları HDP Diyarbakır Milletvekili Paylan: Sustukça sıra Ankara'ya da, İstanbul'a da gelir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 10:34:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lastiği patlayan kamyonet demir bariyerlere çarptı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]