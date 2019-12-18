Lastik-İş Başkanını öldüren şahsın 18 yıl hapsi isteniyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Lastik-İş Başkanını öldüren şahsın 18 yıl hapsi isteniyor - Son Dakika

Lastik-İş Başkanını öldüren şahsın 18 yıl hapsi isteniyor

7 saat önce

Sakarya'da Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın öldürülmesi davasında tutuklu yargılanan sanığa, kasten adam öldürme suçundan 18 yıl hapis cezası istendi.

Lastik-İş Başkanını öldüren şahsın 18 yıl hapsi isteniyor, System.String[]

Sakarya'da Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın öldürülmesi davasında tutuklu yargılanan sanığa, kasten adam öldürme suçundan 18 yıl hapis cezası istendi.


Olay, 13 Kasım 2018 tarihinde Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında meydana geldi. S.U. isimli işçi, iş yerindeki görev yeri değişikliği sebebiyle sendika yetkilileri ile yaşadığı tartışma sonucunda Lastik İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'a ait taşıma ruhsatlı silah ile Karacan'ı başından vurarak, yanında bulunan sendika Mali Sekreteri Mustafa Sipahi ile Sendika Temsilcisi Osman Bayraktar'ı da yaraladı. Yaşanan olay sonrasında sendika başkanı Karacan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, zanlı S.U. ise yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Abdullah Karacan'ın ölümüyle sonuçlanan olayın davası Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti. Gerçekleşen davaya sanık S.U., SEGBİS yöntemiyle davaya katıldı. Duruşmaya ise Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı da izledi. Celse arasında, olay yerinde keşif yapıldığına dair raporun geldiğinin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.


Savcı mütalaasını açıkladı


Gerçekleşen davada Cumhuriyet Savcısı sanık S.U., hakkında Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'a yönelik 'Kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 12 yıldan 18 yıla kadar, olay esnasında 3 kişiye yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 6 yıl 9 aydan 33 yıl 9 aya kadar 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası 'Niteli Yağma' suçundan ise beraatini istedi. Cumhuriyet Savcısı, tutuksuz 7 sanık hakkında ise tutuklu sanık S.U'a yönelik 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4'er yıldan 14'er yıla hapis cezası istedi.


Mütalaa sonrası mahkeme heyeti sanık S.U.'nun tutukluluk halinin devamına ve olay yerini gören güvenlik kamera görüntülerinin iyileştirilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına yazılan müzekkerenin akıbetinin sorulmasına karar vererek davayı ileri ki bir tarihe erteledi. - SAKARYA

Abdullah Karacan, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:47 Kaynak: İHA
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