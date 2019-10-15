Latif Doğan'dan eşine şarkı

Latif Doğan, Özdemir Plak etiketiyle 7 yıl aradan sonra çıkardığı 7. albümü "Senin Adın Aşk Yarim"e adını veren şarkıyı şiir olarak eşi Emine Doğan'a yazdı. Şenol Eşref şiiri şarkı sözü haline getirip Yıldıray Mülayim besteledi. için klip çekildi. Şarkının klibinin yönetmenliğini Erkan Nas yaptı. Albümün müzik yönetmenliğini de Kenan İlgen üstlendi.



Latif Doğan'ın eşi için yazdığı şarkının sözleri şu şekilde;



Seni gördüm sardı çılgın duygular



Şiir oldu senle doldu sayfalar



Sensiz nasıl geçti günler haftalar



Aylardır gözümde uyku yok yarim



Bundan böyle senin adın aşk yarim



Al bu beni cayır cayır yak yarim



Ben çekerim bu dünyanın kahrını



Sen sadece tatlı tatlı bak yarim



Bir ömür seyretsem seni doyamam



Kimseleri ben yerine koyamam



Öyle güzelsin ki sen hep gül yarim



Göklerden inmiş meleksin kıyamam



Sen ömrümle gördüğüm



Sen yüreğime ördüğüm



Sen görüp de tutulduğum tek aşkımsın



Çünkü sen can yoldaşım



Sen sırdaşım sen hayat arkadaşım



Söyle ey sevgili söyle



Aşk bu muydu tatmadığın



Tadıp da doyamadığın aşk