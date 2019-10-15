Son Dakika Haberleri: Latif Doğan'dan eşine şarkı "Senin Adın Aşk Yarim"
Son Dakika Magazin Latif Doğan'dan eşine şarkı 'Senin Adın Aşk Yarim'

Latif Doğan'dan eşine şarkı "Senin Adın Aşk Yarim"

12 dakika önce

Latif Doğan, Özdemir Plak etiketiyle 7 yıl aradan sonra çıkardığı 7. albümü "Senin Adın Aşk Yarim"e adını veren şarkıyı şiir olarak eşi Emine Doğan'a yazdı.

Latif Doğan'dan eşine şarkı

Latif Doğan, Özdemir Plak etiketiyle 7 yıl aradan sonra çıkardığı 7. albümü "Senin Adın Aşk Yarim"e adını veren şarkıyı şiir olarak eşi Emine Doğan'a yazdı. Şenol Eşref şiiri şarkı sözü haline getirip Yıldıray Mülayim besteledi. için klip çekildi. Şarkının klibinin yönetmenliğini Erkan Nas yaptı. Albümün müzik yönetmenliğini de Kenan İlgen üstlendi.


Latif Doğan'ın eşi için yazdığı şarkının sözleri şu şekilde;


Seni gördüm sardı çılgın duygular


Şiir oldu senle doldu sayfalar


Sensiz nasıl geçti günler haftalar


Aylardır gözümde uyku yok yarim


Bundan böyle senin adın aşk yarim


Al bu beni cayır cayır yak yarim


Ben çekerim bu dünyanın kahrını


Sen sadece tatlı tatlı bak yarim


Bir ömür seyretsem seni doyamam


Kimseleri ben yerine koyamam


Öyle güzelsin ki sen hep gül yarim


Göklerden inmiş meleksin kıyamam


Sen ömrümle gördüğüm


Sen yüreğime ördüğüm


Sen görüp de tutulduğum tek aşkımsın


Çünkü sen can yoldaşım


Sen sırdaşım sen hayat arkadaşım


Söyle ey sevgili söyle


Aşk bu muydu tatmadığın


Tadıp da doyamadığın aşk

Doğan Özdemir, Latif Doğan, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Haluk Levent, babasından şiddet gören Tuğba'nın metrobüsteki görüntüleri hakkında konuştu: Satanist ya da ayyaş değil!
Demet Akalın, Okan Kurt ile yeniden evlenmeyeceğini duyurdu Mini elbisesiyle büyüleyen Zehra Çilingiroğlu güzellik sırrını açıkladı: Ergenlik bitti, yüzüm oturdu! Trafik kazası geçiren Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken yorum: Adamlar iyi araba yapıyormuş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 12:04:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Latif Doğan'dan eşine şarkı "Senin Adın Aşk Yarim"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]