Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a sert önlemler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a sert önlemler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a sert önlemler

15 dakika önce

Güney Amerika ülkeleri Venezuela'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında başkent Caracas ile 6 eyalet karantina bölgesi ilan edilirken, Kolombiya'da, Kolombiyalılar ve oturum iznine sahip yabancılar dışındaki kişilerin ülkeye girişleri durduruldu.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a sert önlemler, System.String[]

Güney Amerika ülkeleri Venezuela'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında başkent Caracas ile 6 eyalet karantina bölgesi ilan edilirken, Kolombiya'da, Kolombiyalılar ve oturum iznine sahip yabancılar dışındaki kişilerin ülkeye girişleri durduruldu.

Devlet televizyonu VTV'de yayınlanan konuşmasında ülkedeki Kovid-19 vakaları ve önlemleri ile ilgili son bilgileri paylaşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, virüsü taşıyanların sayısının 17'ye yükseldiğini aktardı.

Venezuela'daki durumun halen ağır olmadığını fakat ülke olarak hiçbir zaman yaşamadıkları kadar zor bir döneme girdiklerini anlatan Maduro, sivil, askeri ve polisiye tedbirler üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

"Karantinayı sürdürmek karmaşık ve zor olacak fakat bunu önlemek için başka seçeceğimiz yok. ya karantinaya gireriz ya da şimdi Avrupa'da olduğu gibi bu salgın bizi bitirecek" ifadelerini kullanan Maduro, Kovid-19 salgını karşısında başkent Caracas'ın da yer aldığı Vargas, Miranda, Zulia, Tachira, Apure ve Cojedes eyaletlerinde karantina ilan ettiklerini duyurdu.

Kolombiya ile iş birliği istedi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesindeki hastalar arasında Kolombiya'da koronavirüs kapanların da bulunduğunu söyledi.

İki ülke arasında 2 bin 200 kilometreden fazla sınır olduğunu hatırlatan Maduro, Dünya Sağlık Örgütüne Kolombiya ile ülkesi arasında sağlık alanında iletişim kurulmasını sağlamaları için başvurduklarını ve örgütten kısa süre içinde cevap beklediklerini vurguladı.

Maduro, Kolombiyalı mevkidaşı Ivan Duque'ye de iki ülke arasında bu yönde bir ilişkinin başlatılması için çağrıda bulundu.

Kolombiya'da önlemler artırılıyor

Bu arada Kolombiya hükümeti salgın karşısında aldığı önlemleri genişletmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Devlet Başkanı Ivan Duque, Kolombiyalılar ve oturum iznine sahip yabancılar dışındaki kişilerin 14 Nisan'a kadar ülkeye girişlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Duque ayrıca üniversiteler dahil devlete bağlı tüm okullarda eğitim faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu.

Bölgede vaka sayısı artıyor

Bu arada bölge ülkelerinde yeni tip koronavirüs vaka sayılarında da artış yaşanıyor.

Kovid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği Panama'da virüs bulaşanların sayısı 43'e yükselirken, Kolombiya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 34'e ulaştı.

2 hastanın öldüğü Ekvador'da ise virüs taşıyanların sayısı 37'ye çıktı.

Kolombiya, Venezuela, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması: Toplam vaka sayımız 18'dir
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu

Son Dakika Haberleri
02:16 Ürdün'de ziyarete kapatılan hapishanedeki protestoda iki mahkum öldü
02:12 Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a sert önlemler
02:04 MANİSA Kardeşinin cinayetinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldürdü
02:02 Bayraktar TB2 İHA'ların Ukrayna'da uçuş testleri yapıldı
02:00 İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 02:27:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a sert önlemler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]