Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 365, Arjantin'de 223, Meksika'da 208, Kolombiya'da 156 ve Peru'da 77 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bir günde 365 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 146 bin 352'ye, 8 bin 456 yeni vaka tespit edilmesiyle de ülkedeki toplam vaka sayısı 4 milyon 915 bin 289'a yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 3 bin 902 vaka ve 36 bin 178 virüs kaynaklı ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da virüsten iyileşenlerin sayısı da 4 milyon 263 bin 208 olarak kayda geçti.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığına göre, son 24 saatte 223 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 21 bin 18'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, bir günde 7 bin 668 kişide Kovid-19 tespit edildi. Toplam vaka sayısının 798 bin 486'ya çıktığı ülkede, bu değer "salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı" olarak kayda geçti.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 636 bin 672 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun bir karantina uygulamasına rağmen Arjantin, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, vaka sayısında "dünyada en fazla vaka görülen 8'inci ülke" konumuna geldi.

Ülkede 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve büyük ölçüde hafifletilen karantina, 11 Ekim'e kadar uzatılmıştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 208 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 712 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika'da ölü sayısı 79 bin 88'e, toplam vaka sayısı da 761 bin 665'e yükseldi.

Meksika'da ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının günlük paylaştığı bilgilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 156 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 26 bin 712'ye çıktı.

Bir günde 6 bin 905 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 855 bin 52 olarak kayda geçti. Virüsten iyileşenlerin sayısı 761 bin 674 olarak açıklandı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, Worldometer'a göre "dünyada en fazla vaka görülen 5'nci ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 653 yeni Kovid-19 vakası görülürken, 77 kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki vaka sayısı 828 bin 169'e, can kaybı sayısı 32 bin 742'ye, iyileşenlerin sayısı 706 bin 223'e çıktı.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, Worldometer'a göre dünyada en fazla vakanın görüldüğü 6'ncı ve Kovid-19'dan en fazla ölümün görüldüğü 7'nci ülke konumunda bulunuyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 08:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

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