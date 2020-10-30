Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

30.10.2020 08:11
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 513, Arjantin'de 372, Meksika'da 464, Kolombiya'da 173 ve Peru'da 47 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 513 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 158 bin 969'ya, 26 bin 106 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 494 bin 376'ya yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 108 bin 860 vaka ve 39 bin 119 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 954 bin 159 olarak kaydedildi.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 372 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 30 bin 442'ye, 13 bin 276 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 143 bin 800'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 946 bin 134 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 7. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve sonrasında büyük ölçüde hafifletilen karantina, 8 eyalet ile başkent Buenos Aires ve çevresinde 8 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 464 kişi hayatını kaybetti ve 5 bin 948 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede ölü sayısı 90 bin 773'e, toplam vaka sayısı 912 bin 811'e, iyileşenlerin sayısı da 668 bin 667'ye yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 173 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 30 bin 926'ya çıktı.

Son 24 saatte 8 bin 474 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 53 bin 122'ye ulaştı, iyileşenlerin sayısı 950 bin 348 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 47 kişi yaşamını yitirdi ve 830 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 897 bin 594'e, can kaybı 34 bin 362'ye, iyileşenlerin sayısı 819 bin 717'ye yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, "dünyada en fazla vaka ve Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Peru, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

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