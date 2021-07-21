Üye Girişi
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

21.07.2021 09:47
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1424 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 544 bin 180'e, 27 bin 592 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 19 milyon 419 bin 437'ye çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 18 milyon 124 bin 621 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 341 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 853 yeni vaka tespit edildi. Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 236 bin 810'a, toplam vaka sayısı 2 milyon 678 bin 297'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 104 bin 298'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 426 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 102 bin 381'e, 15 bin 77 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 784 bin 219'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 420 bin 995 olarak açıklandı.

Arjantin dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 378 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 117 bin 131'e çıktı.

Son 24 saatte 12 bin 829 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 668 bin 750'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 422 bin 866'ya ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 44 kişi yaşamını yitirdi ve 980 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 2 milyon 96 bin 13'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 195 bin 332'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 61 bin 951'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 30 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 34 bin 569'a çıktı. Vaka sayısı 902 artışla 1 milyon 601 bin 858'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 555 bin 294'e ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 30 kişi hayatını kaybetti ve 1052 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 464 bin 177'ye, can kaybı sayısı 17 bin 505'e, sağlığına kavuşanların sayısı 394 bin 2'ye çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 54 kişi hayatını kaybetti, 702 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 446 bin 267'ye, can kaybı sayısı 14 bin 394'e, sağlığına kavuşanların sayısı 406 bin 280'ne çıktı.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 25 kişi hayatını kaybetti ve 1082 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 282 bin 686'ya, can kaybı sayısı 7 bin 507'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 96 bin 452'ye çıktı,

Tam Gemi Şok Denemeleri, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'ın paylaşımı yürekleri acıttı: Canımın yarısını hakka uğurladık 10:43 Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'ın paylaşımı yürekleri acıttı: Canımın yarısını hakka uğurladık Türkiye'yi hedef aldılar! Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar 10:29 Türkiye'yi hedef aldılar! Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar Ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlü isimlerden taziye paylaşımları peş peşe geldi 10:16 Ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlü isimlerden taziye paylaşımları peş peşe geldi
3 yıl önce ayrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu! 10:10 3 yıl önce ayrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu! "Sen başkasına dokundun" diye suçlayıp dövdürdü Avrupa şampiyonu eski milli boksör Resul Küçük, evinde ölü bulundu 09:57 Avrupa şampiyonu eski milli boksör Resul Küçük, evinde ölü bulundu Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin ardındaki sır perdesi, Whatsapp yazışmaları ile çözüldü 09:44 Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin ardındaki sır perdesi, Whatsapp yazışmaları ile çözüldü
Uğur Kaptan'ın şüpheli ölümü! Annenin iddiası olay yarattı: Buzdolabına koymuşlar 09:28 Uğur Kaptan'ın şüpheli ölümü! Annenin iddiası olay yarattı: Buzdolabına koymuşlar Kimler forma giymedi ki! Efsanelerin El Clasico'sunda kazanan Real Madrid oldu 00:07 Kimler forma giymedi ki! Efsanelerin El Clasico'sunda kazanan Real Madrid oldu

Son Dakika Haberleri
10:43 Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'ın paylaşımı yürekleri acıttı: Canımın yarısını hakka uğurladık
10:37 Araba sevdasının sonu hastanede bitti! Babasının patronuna ait cipi alıp gezintiye çıkan 11 yaşındaki çocuğun macerası kısa sürdü
10:28 Türkiye'yi hedef aldılar! Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar
10:16 Ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlü isimlerden taziye paylaşımları peş peşe geldi
10:10 Meşhur Buca salebi geri dönüyor! Yeniden üretimine başlanması için belediye kolları sıvadı
09:48 Bir ülke daha sele teslim oldu! Sel sularına kapılan insanlar, birbirini kurtarmak için mücadele verdi
09:44 Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin ardındaki sır perdesi, Whatsapp yazışmaları ile çözüldü
09:37 Salgın İstanbul'daki müstakil evlere vurdu! 5 ilçede yaşanan fiyat artışı dikkat çekti
09:33 Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle Alaçatı tatillinde!
09:28 Uğur Kaptan'ın şüpheli ölümü! Annenin iddiası olay yarattı: Buzdolabına koymuşlar
Türkiye'nin en büyük fuar şirketlerinden CNR için mahkemeden iflas kararı Türkiye'nin en büyük fuar şirketlerinden CNR için mahkemeden iflas kararı         
11:00
Araba sevdasının sonu hastanede bitti! Babasının patronuna ait cipi alıp gezintiye çıkan 11 yaşındaki çocuğun macerası kısa sürdü Araba sevdasının sonu hastanede bitti! Babasının patronuna ait cipi alıp gezintiye çıkan 11 yaşındaki çocuğun macerası kısa sürdü         
10:37
Çip talebi artınca, tedarik krizi çözülemedi! Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara veriyor Çip talebi artınca, tedarik krizi çözülemedi! Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara veriyor         
10:21
Meşhur Buca salebi geri dönüyor! Yeniden üretimine başlanması için belediye kolları sıvadı Meşhur Buca salebi geri dönüyor! Yeniden üretimine başlanması için belediye kolları sıvadı         
10:11
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti! Ünlü sanatçının dostları, hastaneye akın etti Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti! Ünlü sanatçının dostları, hastaneye akın etti         
10:03
Bir ülke daha sele teslim oldu! Sel sularına kapılan insanlar, birbirini kurtarmak için mücadele verdi Bir ülke daha sele teslim oldu! Sel sularına kapılan insanlar, birbirini kurtarmak için mücadele verdi         
09:49
Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle Alaçatı tatillinde! Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle Alaçatı tatillinde!         
09:33
Bayramda Marmara'daki adalar tatilci akınına uğradı! Oteller doldu taştı, personellerin izinleri iptal edildi Bayramda Marmara'daki adalar tatilci akınına uğradı! Oteller doldu taştı, personellerin izinleri iptal edildi         
08:50
Sabah kaybettiği ineği, akşam Sabah kaybettiği ineği, akşam "Bir umut bulurum" diyerek gittiği ormanda kesti         
21:33
Geri sayım sürüyor, sadece 4 gün kaldı! Yaşanacakları Astrolog Aysun Koç tek tek anlattı Geri sayım sürüyor, sadece 4 gün kaldı! Yaşanacakları Astrolog Aysun Koç tek tek anlattı         
20:33
İstanbul'da 17 yaşındaki lise öğrencisinden skandal iddia: Öğretmenimle cinsel ilişkiye girdim İstanbul'da 17 yaşındaki lise öğrencisinden skandal iddia: Öğretmenimle cinsel ilişkiye girdim         
19:24
Kanye West'le boşanma aşamasındaki Kim Kardashian, cinsellikten soğuduğunu itiraf etti Kanye West'le boşanma aşamasındaki Kim Kardashian, cinsellikten soğuduğunu itiraf etti         
18:10
Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha! Yargılama bile yapmış Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha! Yargılama bile yapmış         
17:54
Ali Babacan'dan 'Suriyeliler' açıklaması: Ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar Ali Babacan'dan 'Suriyeliler' açıklaması: Ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar         
16:10
Almanya'dan sonra Norveç skandalı! Hentbolcuları, bikini giymedikleri için para cezasına çarptırdılar Almanya'dan sonra Norveç skandalı! Hentbolcuları, bikini giymedikleri için para cezasına çarptırdılar         
15:19
İkiz kardeşleri zorla diz çöktürüp infaz etti, o anları sosyal medyadan yayınladı İkiz kardeşleri zorla diz çöktürüp infaz etti, o anları sosyal medyadan yayınladı         
12:47
Ülkesinin kaderi onun çocuk doğurmasına bağlıydı: Monako Prensesi sonunda Ülkesinin kaderi onun çocuk doğurmasına bağlıydı: Monako Prensesi sonunda "altın kafes"ten kaçtı         
12:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2021 11:10:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement