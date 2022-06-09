Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

09.06.2022 08:24
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 299 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 667 bin 647'ye, 49 bin 614 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 31 milyon 315 bin 777'ye çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 13 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 245 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 325 bin 55, vaka sayısı 5 milyon 802 bin 672, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 79 bin 778 olarak kayıtlara geçti.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 kişi yaşamını yitirdi ve 900 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 587 bin 142'ye, can kaybı sayısı 213 bin 289'a, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 560 bin 377'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 58 bin 5'e çıktı.

Vaka sayısı 9 bin 322 artışla 3 milyon 771 bin 509, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 677 bin 318 oldu.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 10 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgında ölenlerin sayısı 18 bin 244'e, vaka sayısı 1401 artışla 867 bin 301'e ulaştı.

Virüs tespit edilen 843 bin 526 kişi sağlığına kavuştu.

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Kaynak: AA

Latin Amerika, Brezilya, Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

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