Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

28.07.2022 08:05
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ederken son 24 saatte Brezilya'da 310, Meksika'da 151, Peru'da 10, Şili'de 12 ve Guatemala'da 19 kişi hayatını kaybetti.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ederken son 24 saatte Brezilya'da 310, Meksika'da 151, Peru'da 10, Şili'de 12 ve Guatemala'da 19 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 310 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 677 bin 804'e yükseldi. 44 bin 514 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 33 milyon 704 bin 393'e çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 151 kişi yaşamını yitirdi, 27 bin 916 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 327 bin 412, vaka sayısı 6 milyon 686 bin 954, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 795 bin 247 olarak kayıtlara geçti.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 kişi öldü ve 9 bin 475 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 859 bin 279'a, can kaybı sayısı 214 bin 112'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 749 bin 861'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 12 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 59 bin 405'e çıktı.

Vaka sayısı 8 bin 900 artışla 4 milyon 204 bin 824, iyileşenlerin sayısı da 4 milyon 109 bin 256 olarak kayıtlara geçti.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 19 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgında ölenlerin sayısı 18 bin 972'ye, vaka sayısı 4 bin 914 artışla 1 milyon 27 bin 805'e ulaştı.

Virüs tespit edilen 938 bin 182 kişi sağlığına kavuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

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