Laura Fernandez Zafer Kutlaması

02.02.2026 14:16
Kosta Rika'da Laura Fernandez, seçim zaferini San Jose'de destekçileriyle birlikte kutladı.

SAN JOSE, 2 Şubat (Xinhua) -- Kosta Rika'nın başkenti San Jose'de düzenlenen kutlama etkinliğinde bir araya gelen Laura Fernandez'in destekçileri, 1 Şubat 2026.

Kosta Rika'da Egemen Halk Partisi'nin adayı Laura Fernandez, pazar günü Kosta Rika'nın başkenti San Jose'de kent merkezindeki bir otelde destekçileriyle birlikte seçim zaferini kutladı. (Fotoğraf: Francisco Canedo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

