Le Mans 24 Saat Yarışı 3 ay ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Le Mans 24 Saat Yarışı 3 ay ertelendi - Son Dakika Spor

Le Mans 24 Saat Yarışı 3 ay ertelendi

6 saat önce

Bu yıl 88. kez düzenlenecek Le Mans 24 Saat Yarışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Le Mans 24 Saat Yarışı 3 ay ertelendi, System.String[]

Bu yıl 88. kez düzenlenecek Le Mans 24 Saat Yarışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) yapılan açıklamaya göre, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası takviminde yer alan en eski organizasyon olma özelliğini taşıyan yarışın tarihi, artan sağlık endişeleri yüzünden değiştirildi.

Fransa'nın Le Mans kentinin ev sahipliğinde 13-14 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi planlanan yarış, 19-20 Eylül tarihlerine alındı.

Öte yandan FIA, ilk 4 ayağın ertelendiği 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimini yeniden oluşturmak için de ilk adımı attı.

Formula 1'de her yıl geleneksel olarak ağustos ayında verilen 4 haftalık aranın, 2020'de mart-nisan aylarında yapılacağı açıklandı. Takımların, tatil boyunca her zamankinden farklı olarak fabrikalarını 2 yerine 3 hafta boyunca kapatacağı da ifade edildi.

Le Mans, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:26 Kaynak: AA

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