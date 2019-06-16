Son Dakika Haberleri: Le Mans 24 Saat Yarışı'nın galibi Toyota
Son Dakika Spor Haber

Le Mans 24 Saat Yarışı'nın galibi Toyota

1 saat önce

2019 Le Mans 24 Saat Yarışı'nda, Fernando Alonso, Sebastian Buemi ve Kazuki Nakajima'nın kullandığı Toyota Gazoo takımının 8 numaralı otomobili birinci oldu.

Le Mans 24 Saat Yarışı'nın galibi Toyota, System.String[]
2019 Le Mans 24 Saat Yarışı'nda, Fernando Alonso, Sebastian Buemi ve Kazuki Nakajima'nın kullandığı Toyota Gazoo takımının 8 numaralı otomobili birinci oldu.
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda 2019'un 3. yarışı, Fransa'nın Le Mans kentindeki 13,626 kilometrelik de la Sarthe Pisti'nde düzenlendi.
Toyota, hız kadar dayanıklılık ve verimliliğin de sınandığı mücadeleyi, 2005 ve 2006 F1 şampiyonu Fernando Alonso'nun yanı sıra Sebastian Buemi ve Kazuki Nakajima'nın pilotajındaki aracıyla lider tamamladı.
24 saat sonunda 385 tur atan Toyota Gazoo takımının "prototip" sınıfındaki 8 numaralı aracı, 87. kez yapılan yarışta üst üste 2. zaferini elde etti.
Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez'in sürdüğü Toyota Gazoo takımının 7 numaralı otomobili, son saate kadar lider götürdüğü yarışı, yaşanan arıza yüzünden 16.972 saniye geride 2'nci bitirdi.
Vitaly Petrov, Mikhail Aleshin ve Stoffel Vandoorne'un kullandığı SMP takımının 11 numaralı aracı ise 379 turla 3. sırayı aldı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:48 Kaynak: AA
Fernando Alonso, Le Mans, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


11 yaşındaki lösemi hastası Eren ilik nakli için yardım bekliyor YKS'ye geç kalan adaylar cezaevi nakil aracı ve polis otosuyla sınava yetiştirildi Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi ibra edildi Fenerbahçe Kongre Üyesi Mehmet Güler'den Ali Koç'a rica: Bizi Fatih Terim'in hegemonyasından kurtarın

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 18:12:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Le Mans 24 Saat Yarışı'nın galibi Toyota
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]