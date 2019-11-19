Son Dakika Haberleri: Le mesurier'in karaköy'deki ofisinde sessizlik... gelen kargolar geri dönüyor
Son Dakika Güncel Le mesurier'in karaköy'deki ofisinde sessizlik... gelen kargolar geri dönüyor - Son Dakika

Le mesurier'in karaköy'deki ofisinde sessizlik... gelen kargolar geri dönüyor

6 saat önce

İNGİLİZ eski askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölü bulunduğu Karaköy'deki ofisinde sessizlik devam ediyor.

İNGİLİZ eski askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölü bulunduğu Karaköy'deki ofisinde sessizlik devam ediyor. Ofisin bulunduğu bina hala mühürlüyken gelen kargolar geri dönüyor.

James Gustaf Edward Le Mesurier'in geçen hafta gece saatlerinde Karaköy'deki ofisinin önünde ölü bulunmuştu. Mesurier'in şüpheli ölümü üzerine inceleme başlatılmış, Karaköy ve Büyükada'daki evinde incelemelerde bulunulmuştu. Polis ekipleri Mesurier'in eşi Emma Winberg'in de ifadesine başvururken, Mesurier'in Tophane, Ali Paşa Medresesi Sokak'taki ofisinin bulunduğu binanın kapısı mühürlenmişti. Le Mesurier'in ölü bulunmasının üzerinden bir hafta geçerken, hafta boyunca Karaköy'deki binaya gelen onlarca kargo da muhatap bulunamadığı için geri döndü. Bugün de buraya gelen bir kargo geri döndü.

Le mesurier'in karaköy'deki ofisinde sessizlik... gelen kargolar geri dönüyor

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:00 Kaynak: DHA
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