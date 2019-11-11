League of Legends Dünya Şampiyonu: Funplus Phoenix

LoL ve espor tutkunlarının merakla beklediği en iyilerin mücadelesinde, Çin temsilcisi FunPlus Phoenix rakibi Alman temsilci G2 Esports'u 3-0'lık mutlak skorla mağlup ederek şampiyonluğa uzanan takım oldu.



Çin ligi LPL'e üst üste ikinci Dünya şampiyonluğunu kazandı



Avrupa ve Asya'nın en iyi iki takımının karşı karşıya geldiği League of Legends Dünya Finali'nde yüzü gülen taraf FunPlus Phoenix oldu. Avrupa'nın "süper takımı", 2019'da katıldığı bütün turnuvaları şampiyonlukla sonuçlandıran G2 Esports'la,Çin ligini domine eden FunPlus Phoenix'in (FPX) son düzlükte kaşı karşıya geldiği mücadelede, Sihirdar Kupası'nın sahibi rakibini 3-0 net skorla geçen FPX, oldu. Böylelikle FunPlus Phoenix, Invictus Gaming'in ardından Çin Ligi'ne ikinci Dünya Şampiyonluğunu getirdi.



Sihirdar Kupası, Louis Vuitton tasarımlı özel çantayla yükseldi



Paris'te düzenlenen 2019 Dünya Şampiyonası Finali görsel bir şölene sahne oldu. Final heyecanı, Mastercard tarafından hazırlanan açılış şovuyla başladı. Şovun ilk ayağını Awaken performansı oluşturdu. Hemen ardından Riot Games'in sanal grubu True Damage sahne alarak GIANTS şarkısını ilk defa izleyicilerle buluşturdu.



Sihirdar Kupası'nın Louis Vuitton tarafından tasarlanan özel çantasıyla birlikte sahneye gelmesiyle gösterinin ana bölümü başladı. Şampiyonanın şarkısı Phoenix, Cailin Russo ve Chrissy Costanza tarafından seslendirilirken oyuncular da sahnedeki yerlerini aldı. Dev mücadelenin sonunda ise kupa, Louis Vuitton tasarımlı özel çantayla, şampiyon oyuncuların elinde yükseldi.



Dünya Şampiyonası 2020'de yeniden Çin'e dönüyor



Dünya Şampiyonun belirlenmesiyle birlikte 2019 yılı için LoLespor rekabeti son bulurken gözler şimdiden 2020'ye çevrildi. Takımlar 2020'ye kadar dinlenecek ve yeni yılda sezon tüm heyecanıyla devam edecek. 2020'de dünyanın en iyi ekiplerini ağırlama görevini ise bu defa Çin üstlenecek. 2020 Dünya Şampiyonası Finali, Çin'deki 55 bin kişi kapasiteli Şangay Stadyumu'nda yapılacak.