Lebron James'ten Donald Trump'a sert tepki

'Futbolun Beşiği' İngiltere'de, futbola dair köklü değişikliklerin uygulanması ve kabulü her zaman daha zor olmuştur. Gol çizgisi ve VAR'da yaşanan hatalar tartışılmaya devam ederken, pandemi nedeniyle getirilen ve FIFA'nın gelecek sezonlar için yeşil ışık yaktığı 5 oyuncu değişikliğine ise önümüzdeki sezonlar için Ada'da veto geldi. Dünkü toplantıda, 11 kulüp karşı oy kullandı

GÜÇLÜLERE YARAYACAK

Özellikle ligin nispeten zayıf takımlarının yöneticileri, 5 oyuncu değişiklik hakkının kadro genişliği olan takımlarının işine yarayacağı görüşünü öne sürerek, 3 değişiklik hakkının kullanılmaya devam edilmesini istedi. Premier Lig'e yeni yükselen Leed United, West Bromwich ve Fulham da reddeden takımlar arasında yer aldı. Lig kurallarına göre; bir değişiklik kabul edilmesi için 14 kabul oy gerekiyor. Ancak başını Chelsea'nin çektiği, 5 değişikliğe onay verenlerin sayısı 9'da kaldı.

NEYMAR, BARÇA'YA DERS OLDU

Tarihler 3 Ağustos 2017'yi gösterirken, PSG Kulübü, 222 milyon Euro'luk astronomik bedeli çantalarla Barcelona'nın hesabına yatırırken, Neymar'ı da kadrosuna katmıştı. Bu unutulmaz görüntü sonrasında Katalan ekibi, Neymar'ı geri almak istediyse de umduğunu bulamadı. Barça, o dönemden sonra bir daha benzer şeyler yaşamamak için artık işi sıkı tutuyor. Son olarak Sao Paolo'nun 19 yaşındaki kanat oyuncusu Gustavo Maia'yı 4.5 milyon Euro'ya transfer eden kulüp, genç futbolcu için 300 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli koydurdu.

LEBRON'DAN TRUMP KARŞITI ÇAĞRI

George Floyd'ın ırkçılık nedeniyle öldürülmesinin ardından NBA oyuncular, yeniden başlayan ligde maçlardan önce diz çökerek 'Black Lives Matter' tişörtleri giyiyor. ABD Başkanı Donald Trump, sporcuların diz çökmesinin 'kabul edilemez' olduğunu ve görünce TV'yi kapattığını söyledi. Bu sözler üzerine sert tepki veren Lakers süperstarı LeBron James, "Beni güldürüyorsun. Basketbolun onu, izleyici olarak kaybettiğine inanmıyorum" derken, ülkede yapılacak başkanlık seçimlerinde Trump'a oy verilememesini kastederek, "Umarım herkes ırkı, rengi ne olursa olsun ülkemizin zirvesinde hangi liderliğe sahip olduğumuzu görüyordur" ifadelerini kullandı.

MAX KRUSE: COOL BİR TAKIMA GELDİM!

Fenerbahçe'de olaylı şekilde ayrılan Max Kruse'nin yeni adresi yeniden Bundesliga oldu. Alman futbolcu, Union Berlin'e transfer olurken, "Bundesliga'ya geri döndüğüm için mutluyum. Union çok 'cool' bir kulüp. Kendilerini son yıllarda çok iyi geliştirdiler. Bu transferim öncesi, imza atacağım yer konusunda ikna olmam gerekiyordu. İkna ettiler" dedi.