Lefkoşa'da Diksiyon Kış Okulu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Lefkoşa'da Diksiyon Kış Okulu

22.01.2026 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TDK, KKTC'de 26-30 Ocak'ta 'Diksiyon Kış Okulu' düzenleyecek, öğretmenlere eğitim verecek.

Türk Dil Kurumu (TDK), KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve Atatürk Öğretmen Akademisi iş birliğiyle 26-30 Ocak'ta Lefkoşa'da "Diksiyon Kış Okulu" düzenleyecek.

Türkçenin her alanda doğru, güzel ve etkili kullanımı konusunda çalışmalarını sürdüren TDK, eğitim alanındaki faaliyetlerini Kıbrıs'a taşıyor.

TDK, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve Atatürk Öğretmen Akademisi iş birliğiyle 26-30 Ocak 2026 tarihlerinde Lefkoşa'da "Diksiyon Kış Okulu" gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin usta spikerleri ve alanında uzman eğitmenler, 5 gün boyunca KKTC'li öğretmenlere Türkçenin inceliklerini anlatacak. Diksiyon Kış Okulu'nda öğretmenler dört ayrı grup halinde, alanında duayen isimlerden eğitim alma fırsatı bulacak.

Atatürk Öğretmen Akademisi yerleşkesinde düzenlenecek eğitim programı, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı ve Türkçenin ses bayrağını daha yükseklere taşımayı hedefliyor.

Programın 26 Ocak Pazartesi günü saat 09.30'daki açılış töreninde, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Atatürk Öğretmen Akademisi Başkanı Prof. Dr. Güner Konedralı ve TDK Bilim Kurulu Üyesi Başspiker Şener Mete konuşma yapacak.

TRT kökenli usta spikerler ve uzmanların yer aldığı eğitimin kadrosunda Şener Mete, Erdoğan Arıkan, Cüneyt Gündoğdu, Murat Atıl, Fulin Arıkan, Füsun Ünsal ve Ekrem Tamer yer alıyor.

Kaynak: AA

Türk Dil Kurumu, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lefkoşa'da Diksiyon Kış Okulu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika’da 8 adet adak koç kestirdi 6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz’ın yeni takımını açıkladı Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
Tapuda yeni dönem 10 gün sonra zorunlu olacak Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

13:31
Barış Kurulu için imzalar atıldı Trump: Gazze’de savaşı durduruyoruz
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz
13:27
Galatasaray Ahmet Çakar’ı şoke etti
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
13:25
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt
"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:09
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 13:53:43. #7.11#
SON DAKİKA: Lefkoşa'da Diksiyon Kış Okulu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.