Leicester City'den Merih Demiral için transfer açıklaması!

Spor Arena Dış Haber | Juventus'ta son dönemde daha fazla forma şansı bulan ve Avrupa kulüplerinin transfer radarında olan Merih Demiral için bir açıklama da Leicester City'den geldi.



"MERİH YETENEKLİ BİR OYUNCU"



İngiliz basınında yer alan Merih ile ilgilendikleri yönündeki haberleri değerlendiren menajer Brendan Rodgers, "Bu transfer döneminde ne yapmak istediğimizi biliyoruz ve çalışacağız. Güçlenmek istediğimizi biliyoruz. Sezonun bu aşamasında söylentiler var. Merih yetenekli bir oyuncu. Eklenecek bir şey yok" dedi.



İtalya basınından Tuttosport ise Juventus'un gelen tüm teklifleri reddettiği ve Merih Demiral'ın en az sezon sonuna kadar takımda kalacağını yazdı.



Merih, Juventus formasıyla sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla İtalyan taraftarlarının alkışını almıştı. Milli futbolcumuz ile Arsenal, Manchester United ve Chelsea'nin adı geçiyordu...



