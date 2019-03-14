Leicester City, Eljif'in Peşinde
23 dakika önce
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'ı sezon sonunda transfer etmek istiyor.
İngiltere
Premier Lig ekibi Leicester City
, Fenerbahçe
'nin genç yıldızı Eljif Elmas
'ı sezon sonunda transfer etmek istiyor.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas, İngiliz ekibi Leicester City'nin radarında. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Leicester'ın 19 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için Fenerbahçe ile temasta olduğu ve sezon sonunda bu hedefin gerçekleşeceği belirtildi. Özellikle Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers
tarafından istenen Elmas, bu sezon sarı-lacivertli formayla 23 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti. Ayrıca Eljif'in Tottenham
, Real Madrid
, Bayern Münih
, Juventus
ve Manchester City
tarafından da takip edildiği iddia edildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:07 Kaynak: İHA
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