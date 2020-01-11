Leicester City şampiyonluk yarışında yara aldı - Son Dakika
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Leicester City şampiyonluk yarışında yara aldı

6 saat önce

İngiltere Premier Lig'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, konuk ettiği Southampton'a 2-1 mağlup oldu.

Leicester City şampiyonluk yarışında yara aldı, System.String[]

İngiltere Premier Lig'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, konuk ettiği Southampton'a 2-1 mağlup oldu.

Ligin 22. haftasında King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Southampton'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Stuart Armstrong ve 81. dakikada Danny Ings kaydetti. Leicester City'nin tek golünü, 14. dakikada Dennis Praet attı.

Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca sahada kaldı. 45 puanda kalan Leicester City, iki maç eksiği bulunan lider Liverpool'un 13 puan gerisinde yer aldı. Southampton ise puanını 28'e çıkardı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren takımlardan Chelsea, ağırladığı Burnley'yi penaltıdan Jorginho, Tammy Abraham ve Callum Hudson-Odoi'nin ağları sarsmasıyla 3-0 mağlup etti.

Manchester United ise Marcus Rashford (2), Anthony Martial ve Mason Greenwood'un fileleri havalandırdığı maçta konuk ettiği Norwich City'yi 4-0'la geçti.

Bu sonuçların ardından Chelsea 39, Manchester United ise 34 puana yükseldi.

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 08:36 Kaynak: AA
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