Leipzig, Mainz 05'i 5 golle geçti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Mainz 05'i 5-0 mağlup etti.

Mainz 05, Opel Arena'da Leipzig'i ağırladı.

Konuk ekip, Timo Werner'in 11, 48 ve 75. dakikada, Yussuf Poulsen'in 23. dakikada ve Marcel Sabitzer'in 36. dakikada attığı gollerle rakibini 5-0 yendi.

Günün diğer karşılaşmasında milli oyuncu Kenan Karaman'ın gol attığı maçta Fortuna Düsseldorf, Köln ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Schalke 04 ise konuk ettiği Augsburg'a 3-0 mağlup oldu.

Bundesliga'da mücadele, 26 Mayıs Salı günü oynanacak 28. haftanın 4 karşılaşmasıyla devam edecek.