Lenfoma Erken Tanı Hayati

26.01.2026 12:24
Uzm. Dr. Buğra Sağlam, lenfomanın belirti vermeden ilerlediğini, erken tanının kritik olduğunu vurguladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Hematoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Buğra Sağlam, lenfomanın (lenf bezi kanseri) başlangıçta belirti vermeden ilerleyebildiğini, bu nedenle erken tanının hayati önem taşıdığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlam, lenfomaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sağlam, son dönemlerde toplumda lenfoma farkındalığının artmasına rağmen hala birçok kişinin geç fark ettiğini aktardı.

Hastalığın belirti vermeden ilerleyebildiğine dikkati çeken Sağlam, erken tanının hastalığın tedavisi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Sağlam, lenfomanın çoğu zaman soğuk algınlığı veya halsizlik gibi basit durumlarla karıştırıldığını anlatarak, "Boyunda, koltuk altında veya kasıkta ortaya çıkan ve geçmeyen şişlikleri 'önemsiz' sanıp aylarca bekleyen çok fazla hastayla karşılaşıyoruz. Ne yazık ki bu bekleme süresi hastalığın ilerlemesine neden olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Lenfomanın sık görülen belirtileri arasında gece terlemeleri, açıklanamayan kilo kaybı, sürekli halsizlik, uzun süreli ateş, vücutta ele gelen şişlikler, iştahsızlık ve yorgunluğun bulunduğunu ifade eden Sağlam, bu belirtilerden birden fazlasını yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden uzmana başvurması gerektiğini ve erken tanının tedavi başarısını büyük ölçüde artırdığını belirtti.

"Artık çok sayıda tedavi seçeneğimiz var"

Sağlam, hastanede PET-CT, ileri kan tahlilleri ve biyopsi teknikleri sayesinde hastalığın doğru şekilde sınıflandırıldığını kaydederek, "Lenfoma, doğru evrede yakalandığında yüksek oranda kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Artık çok sayıda tedavi seçeneğimiz var. Kişinin hastalık tipine, yaşına ve genel sağlık durumuna göre bireysel tedavi planı yapıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Lenfomanın birçok alt türü olduğunu, her hastaya aynı tedavinin uygulanamayacağını aktaran Sağlam, tedavi sürecinin tamamen kişiye özel belirlendiğini vurguladı.

Sağlam, Gaziantep'teki hastalar için hem tanı hem de tedavi sürecinin tek çatı altında, koordineli şekilde yürütülmesinin avantaj olduğunu anlatarak, "Vücudunuzda normal olmadığını düşündüğünüz bir değişiklik fark ettiğinizde bunu hafife almayın. Erken tanı, lenfoma tedavisinin en kritik adımıdır. Ne kadar erken gelirseniz tedavi şansımız o kadar yüksek olur." uyarısında bulundu.

Lenfomanın halihazırda doğru tedaviyle büyük oranda kontrol altına alınabildiğine işaret eden Sağlam, toplumda farkındalığın artması gerektiğini, hastalığın erken fark edilmesi için düzenli kontrollerin ve belirtilere karşı duyarlılığın önem taşıdığını aktardı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
