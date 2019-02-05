Letterone Dia Süpermarketlerini Satın Almak İçin Teklif Verdi
42 dakika önce
– Lüksemburg merkezli yatırım şirketi LetterOne Group, İspanya merkezli gıda perakendecisi Dia'yı satın almak için teklif verdi.
– Lüksemburg
merkezli yatırım şirketi LetterOne Group, İspanya
merkezli gıda perakendecisi Dia'yı satın almak için teklif verdi.
LetterOne açıklamasına göre, yüzde 29 hisse payı ile Dia'nın mevcut en büyük hissedarı olan şirket, Dia'nın hisselerine Pazartesi günkü 0.67 euro kapanış değerinden yüzde 56 primle teklifte bulundu. LetterOne teklif kapsamında ayrıca, söz konusu anlaşmaya varılması durumunda "uzun süreli uygulanabilir sermaye yapısı" sağlanması için Dia'ya 500 milyon euro sermaye artışı sağlayacağını belirtti.
Satın alma teklifinin yanında LetterOne, Dia'ya destek olmak amacıyla İspanya merkezli gıda tedarikçisine "altı adımlı bir geçiş planı" önerdi. Söz
konusu planın odağında "yeni ticari değer önerisi, fiyatlandırma ve promosyonların yeniden belirlenmesi, uygun bir mağaza ağı stratejisi oluşturulması, yeni liderlik programları yapılması ve var olan yeteneğin değerlendirilmesi, perakende operasyonlarının geliştirilmesi ve marka ve pazarlamaya yatırım" olduğu vurgulandı. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:54 Kaynak: DHA
30 Yıl Önce Oğlunu Terk Eden Kadın, Yıllar Sonra Miras Alabilmek İçin Ortaya Çıktı
Hali Ziyaret Eden Ekrem İmamoğlu Davul ve Zurnalarla Karşılandı
Bursa'da Üretilen Siyah İncir, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı
Dolar Güne 5,21 Seviyelerinde Başladı