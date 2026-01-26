Levent İETT Garajı İmara Açılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde AK Parti Grubu, Levent'teki İETT garajının imara açılması kararını, askıya çıktıktan sonra yargıya taşımaya hazırlanıyor.

İBB Meclisi AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Dursun, İBB Meclisi'nde, Levent'teki İETT garajının AK Parti'li Meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşılık CHP'li Meclis üyelerinin oylarıyla imara açılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Dursun, imara açılan yerin, İstanbul'un ve Türkiye'nin en yüksek maddi değere sahip arsalarından biri olduğunu, İBB iştirak şirketi İstanbul İmar AŞ'nin mülkiyetinde bulunduğunu belirtti.

Bu yerle ilgili 2001, 2006 ve 2013 yıllarında plan çalışmaları yapıldığını dile getiren Dursun, CHP'nin geçmişte bu alanın "park" olması talebini yargıya ve TBMM gündemine taşıdığını, seçimleri kazanmaları durumunda burayı İstanbulluların kullanacağı yeşil alan olarak değerlendirmeyi vadettiklerini anımsattı.

"Yeşil alan" önergesini İmamoğlu veto etti

2019 yerel seçimleri sonucunda İBB Başkanlığının CHP'ye geçtiğini, İBB Meclisi'ndeki çoğunluğun ise AK Parti'de olduğunu hatırlatan Dursun, "Bu dönemde biz bu arsayla ilgili sözlerini yerine getirmeleri için Meclis'te, 'Burası yeşil alan olsun.' diye soru önergesi şeklinde gündeme madde eklettirerek kararımızı resmileştirdik. Bununla ilgili dönemin Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararımızı veto etti, Meclis'e tekrar gönderdi. Biz 'ısrar kararı' olarak buranın, 'yeşil alan olması' ısrarımızı devam ettirdik." ifadelerini kullandı.

Dursun, 2024 yerel seçimleri sonucunda İBB Meclisi'ndeki çoğunluk CHP'ye geçtikten sonra CHP Grubunun burayla ilgili kat yüksekliğini 50 kat olarak belirleyen bir plan çalışması yaparak Meclis onayına sunduğunu, AK Parti Grubunun ise bu plana muhalefet ettiğini aktardı.

AK Parti'li Meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşı CHP'li Meclis üyelerinin oylarıyla Levent'teki İETT garajının imara açılması kararını değerlendiren Dursun, "Mevzuat gereği, nazım imar planları olmadan önce, yapı yapılması için ruhsat alınmasıyla ilgili kat irtifakının belirlenmesi gerekiyor. Bu olmadan yapı yapamıyorsunuz. Bu kararda '50 kat irtifa' belirlenerek, 50 katlı bir gökdelenin yapılmasının önündeki engel kalkmış oldu. Doğru ifade bu şekildedir." dedi.

"Çevreye yük ve baskı oluşturacak"

İmara açılan alanda 130-140 bin metrekare alanın satılabilir durumda olduğunu ve projeye bağlı olarak 50 katlı bir-iki gökdelenin yapılabileceğini kaydeden Dursun, "Böylelikle 150 bin metrekareye yakın bir inşaat alanı oraya gelecek. Levent'teki bu bölgeye, Büyükdere Caddesi'nde trafik, insan yoğunluğu ile çevreye yük ve baskı oluşturacaktır." şeklinde konuştu.

Dursun, "İnsanlara gidip 'Bize oyunuzu verirseniz, buraya park yapacağız.' diyenlerin, maalesef ki oy teveccühünü aldıktan sonra bu kararlarından vazgeçip, 'Biz burayı gökdelen yaparak paraya çevireceğiz.' şeklindeki bir samimiyetsizliğin vurgusu oluyor. Bu aslında siyasi bir samimiyetsizlik sonucudur." değerlendirmesini yaptı.

Bu kararlara geçmişte itiraz eden Mimarlar Odası gibi kuruluşların yine itiraz etmesi gerektiğini belirten Dursun, "Biz de AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak karar askıya çıktıktan sonra bütün hukuki yolları değerlendirerek kararı mahkemeye taşıyacağız. Plan iptal gerekçelerimiz var ve bunlarla ilgili çalışmaları hukuk önünde, idare mahkemelerinde devam ettireceğiz." dedi.