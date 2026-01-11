Levent Koç'tan Zirve Başarısı - Son Dakika
Spor

Levent Koç'tan Zirve Başarısı

Levent Koç\'tan Zirve Başarısı
11.01.2026 11:23
Levent Koç, son 3 yılda dünya zirvelerine en çok tırmanan sporcu oldu, hedefi Elbruz Dağı.

Niğde'de yaşayan 46 yaşındaki Levent Koç, zirve kayıt platformu summitbook verilerine göre son 3 yılda dünyada zirveye en çok tırmanan sporcu oldu.

Dağcılığa askerlik yaptığı Hakkari Çukurca'da merak salan Koç, Niğde'nin Aladağlar ile Bolkar Dağları başta olmak üzere Türkiye ve yurt dışında birçok dağa tırmandı.

Koç, 2023'te 81, 2024'te cumhuriyetin 101. yılına ithafen 101, 2025'te ise 70 zirveye tırmanarak 3 yıl üst üste dünya karmasında birinciliği elde etti.

Dağcı Levent Koç, AA muhabirine, dağcılık sporunu profesyonel olarak 6 yıldır yaptığını söyledi.

Niğde'nin dağcılık anlamında zengin olduğuna dikkati çeken Koç, Çamardı ilçesindeki Aladağlar'a birçok kez tırmandığını ifade etti.

Koç, her hafta sonu tırmanış faaliyeti yaptığını belirterek, buna bağlı olarak dağcılık anlamında kendini geliştirdiğini dile getirdi.

Türkiye ve yurt dışında birçok dağa tırmandığını vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en yüksek ilk 3 zirvesi Ağrı, Süphan ve Cilo dağlarına tırmandım. Aladağlar'da bir yılda yaklaşık 80-90 zirve yapıyoruz. 2024'te 101 zirve yaptık. Rekor bir zirve sayısı oldu. Gürcistan'a, Nahçıvan'a, Azerbaycan'a ve İran'a gittim, buralarda da zirve yaptık. Gürcistan Kazbek Dağı, İran'da Demavend Dağı, Azerbaycan'da Şahdağ'ı ve Nahçıvan'da Haça Dağı'na çıktım. Üç yıldır summitbook zirve kayıt platformunda dünya karmasında birinci oluyorum. 2023'te 81 zirveyi, 2024'te cumhuriyetin 101. yılında 101 zirveyi ve 2025'te de 70 zirveyi tamamlamış bulunuyorum."

Rusya'daki Elbruz Dağı'na çıkmayı hedefliyor

Levent Koç, bundan sonraki hedefinin yurt dışındaki başka zirvelere tırmanmak olduğunu aktardı.

Rusya'daki Elbruz Dağı'na çıkmayı hedeflediğini anlatan Koç, "Kısmet olursa devamında 7 ve 8 binlik zirvelere çıkmayı hedefliyorum. Aladağlar ve Bolkar Dağları'nda kayıtlı ilk rota programlarını oluşturduk. Bunu da zaten ülkemizdeki dağcılara yol göstersin, kolay çıkış sağlasınlar diye yaptık. İnşallah bu rotalar arkadaşların işlerine yarar. Dağcılık ekstrem bir spor. Herkesin yapmasını bekleyemeyiz ama insanlara tavsiyem mümkün olduğu kadar dağa olmasa bile doğaya çıkmaları. Gerekirse günübirlik doğa yürüyüşlerine katılarak zamanlarını boş geçirmemelerini tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Koç, dağcılık sporunu çok sevdiğini belirterek, bu alanda daha çok rota ekleyip katkı sunmak istediğini sözlerine ekledi.

