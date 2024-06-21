Lexus ve Toyota, hava yastığı sorunu nedeniyle 145,000 SUV model aracı geri topluyor - Son Dakika
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Otomobil

Lexus ve Toyota, hava yastığı sorunu nedeniyle 145,000 SUV model aracı geri topluyor

Lexus ve Toyota, hava yastığı sorunu nedeniyle 145,000 SUV model aracı geri topluyor

Lexus TX ve Toyota Grand Highlander SUV modelleri, yan perde hava yastıklarının belirli durumlarda düzgün çalışmaması riski nedeniyle geri çağrılıyor. Toyota, sürücü tarafındaki perde hava yastığının, sürücü camı açıkken belirli kazalar sırasında düzgün çalışmayabileceğini belirtti. Bu hava yastıkları, kaza veya devrilme durumunda yolcunun cam veya kapı parçalarına çarpmasını önler.

21.06.2024 14:04
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Lexus TX ve Toyota Grand Highlander SUV'ları, bazı durumlarda yan perde hava yastıklarından birinin açılmamasına neden olabilecek bir sorun nedeniyle geri topluyor. Toyota'nın yaptığı açıklamaya göre, sürücü tarafındaki perde hava yastığı, sürücü camı açıkken "belirli kazalar" sırasında düzgün çalışmayabilir. Toyota, bu sorunun hangi durumlarda meydana gelebileceği konusunda ayrıntı vermedi.

Kaza veya araç devrilmesi durumunda yan perde hava yastıkları, yan cam açıklığını kapatarak yolcunun cam veya kapı parçalarına çarpmasını önler. Devrilme durumunda, yolcunun kol, omuz veya başının yere çarpmasını ya da araçtan fırlamasını engelleyebilirler.

Geçen yıl satışa sunulan Lexus TX ve Toyota Grand Highlander, üç sıralı oturma düzenine sahip büyük SUV'lardır ve birbirleriyle yakından ilişkilidir. Her iki model de Toyota'nın Indiana, Princeton'daki fabrikasında üretilmektedir.

Toyota, sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Araç sahiplerine geri toplama bildirimi Ağustos ortasına kadar yapılacak.

Müşteriler, soruları olduğunda Toyota müşteri hizmetlerine (800-331-4331) veya Lexus müşteri hizmetlerine (800-255-3987) başvurabilirler.

Otomobil, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Lexus ve Toyota, hava yastığı sorunu nedeniyle 145,000 SUV model aracı geri topluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lexus ve Toyota, hava yastığı sorunu nedeniyle 145,000 SUV model aracı geri topluyor - Son Dakika
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