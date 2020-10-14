Lezzeti ile ön plana çıkan Sakarya kabağının hasadı başladı - Son Dakika

Lezzeti ile ön plana çıkan Sakarya kabağının hasadı başladı

14.10.2020 11:56

Lezzeti ile ön plana çıkan Sakarya kabağının hasadı başladı Atalardan öğrenilen bilgilerle ürettikleri kabaklar ülke dışına da ihraç ediliyor Erenler-Arifiye Ziraat Odası Başkanı Fehmi Özüpek: "Sadece ülkemizde değil yurt dışında da satışları gerçekleştiriliyor, ihraçta ediliyor" Yıllardır...

Lezzeti ile ön plana çıkan Sakarya kabağının hasadı başladı

Atalardan öğrenilen bilgilerle ürettikleri kabaklar ülke dışına da ihraç ediliyor

Erenler- Arifiye Ziraat Odası Başkanı Fehmi Özüpek:

"Sadece ülkemizde değil yurt dışında da satışları gerçekleştiriliyor, ihraçta ediliyor"

Yıllardır kabak üreticiliği yapan Vahdettin Sert:

"Sakarya kabağının kalitesinin kaybolmamasının sebebi atalarımızdan gelen tecrübe"

SAKARYA - Türkiye'de 'kabak' denince akla gelen şehir Sakarya'da, lezzetiyle ve büyüklüğüyle ön plana çıkan balkabağının hasadı başladı.

Kış aylarının vazgeçilmez sebzelerinden biri olan hem tatlı yapımında hem de çeşitli yemek yapımında kullanılan lezzetiyle ve büyüklüğüyle ön plana çıkan bal kabağının hasadı başladı. Türkiye'de 'Kabak' denilince akla ilk gelen şehir Sakarya'da hasadı başlayan bal kabağının rekoltesi ve fiyatları çiftçinin yüzünü güldürdü. Hasadı yapılan bal kabağı Türkiye'nin her yerinde satışa sunuluyor. Türkiye'de meşhur olmasının nedeninden bahseden çiftçi Vahdettin Sert, yıllardan beri kendi tohumlarını ürettiklerini belirtti. Kilosunun 70-80 kuruştan satıldığını belirten Erenler-Arifiye Ziraat Odası Başkanı Fehmi Özüpek ise bu seneki kabak fiyatlarının çiftçinin yüzünü güldürdüğünü dile getirerek hasadı başlayan bal kabağının sadece Türkiye'ye değil yurtdışına da gönderildiğini vurguladı.

Sadece ülkemizde değil yurt dışında da satışları gerçekleştiriliyor

Bal kabağının fiyatlarından ve satışlarından söz eden Erenler-Arifiye Ziraat Odası Başkanı Fehmi Özüpek, "Hasat bu sene gerçekten güzel ve memnunuz hasattan. Beyaz kabak ve kabak tatlısı dediğin zaman Sakarya akla gelir. Meşhur beyaz kabak Sakarya'da yetiştirilip, Türkiye'nin her yerinde satışa sunuluyor, yani ülkenin her yerinde Sakarya kabağını bulabilirsiniz. Nisan'ın 20'sinde ekilir ve bu aylarda hasat zamanı oluyor. Veriminden memnunuz, çiftçiler memnun yetiştirilen kabaktan. Bizim çiftçilerimizin sabır ile ektiği, sabırla yetiştirdiği beyaz kabağımız bu. Dönümü 2 veya 2 buçuk ton yapıyor. Daha bakımlı olduğu zaman 3 tonda yapan var. Kilosu 70 ila 80 kuruş arasında değişebiliyor. Bu sene kabak fiyatları çiftçinin yüzünü güldürüyor, şuanda iyi memnunlar yani. Kabak denildiği zaman akla Sakarya geliyor, vatandaşlarımız Sakarya kabağını tercih etsinler. Sadece ülkemizde değil yurt dışında da satışları gerçekleştiriliyor, ihraçta ediliyor. 20 Nisan tarihi gibi ekimi başlanan kabak 10'uncu ay gibi toplanılmaya başlanılıyor" dedi.

Sakarya kabağının kalitesinin kaybolmamasının sebebi atalarımızdan gelen tecrübe

Sakarya'da yetiştirilen bal kabağının meşhur olması nedenlerinden bahseden ve yıllardır kabak üreticiliği yapan Vahdettin Sert, "Atalarımızdan beri kendi tohumumuzdan seçerek kabakları yetiştiriyoruz. Kabağın kalitesine göre bizim bilgimiz doğrultusunda, genellikle iri çekirdekleri alıyoruz, alt taraflarını genellikle almıyoruz. Ben 1957 doğumluyum ve kendimi bildim bileli kabak yetiştiririz yani. 50-60 ton gibi yetiştirdiğimiz de oldu. Dedemden, babamdan kalan bilgiler doğrultusunda tohumlarımız ile kabak yetiştirmeyi devam ettiriyoruz yani kalite olarak kabakları seçiyoruz. Sakarya kabağının kalitesinin kaybolmamasının sebebi atalarımızdan gelen tecrübe" diye konuştu.

Lezzeti ile ön plana çıkan Sakarya kabağının hasadı başladı
Lezzeti ile ön plana çıkan Sakarya kabağının hasadı başladı
Lezzeti ile ön plana çıkan Sakarya kabağının hasadı başladı
Lezzeti ile ön plana çıkan Sakarya kabağının hasadı başladı
Lezzeti ile ön plana çıkan Sakarya kabağının hasadı başladı
Lezzeti ile ön plana çıkan Sakarya kabağının hasadı başladı
Lezzeti ile ön plana çıkan Sakarya kabağının hasadı başladı
Lezzeti ile ön plana çıkan Sakarya kabağının hasadı başladı
Lezzeti ile ön plana çıkan Sakarya kabağının hasadı başladı

Vahdettin, Sakarya, Türkiye, Kabak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lezzeti ile ön plana çıkan Sakarya kabağının hasadı başladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'nin eğittiği General Haşimov'u katleden Ermeni komutan Ruben Sanamyan öldürüldü Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyrukları şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın 2. en skorer futbolcusu oldu Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygur'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygur'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'Işıklar Paylaşımı' açıklaması: Şahsi paylaşım kurumsal görüşü yansıtmaz Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'Işıklar Paylaşımı' açıklaması: Şahsi paylaşım kurumsal görüşü yansıtmaz         
12:16
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Son Dakika! Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Son Dakika! Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı         
11:07
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor         
09:51
Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu         
09:39
Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi olağanüstü toplanıyor         
09:32
MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı         
08:22
22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı         
02:32
İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları         
00:53
Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı         
22:44
Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de         
20:36
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 12:38:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lezzeti ile ön plana çıkan Sakarya kabağının hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei