Libya'da Devlet Yüksek Konseyinin oturumu iki ay içinde 5. kez yapılamadı

Libya Devlet Yüksek Konseyinin oturumu, Tobruk'taki Temsilciler Meclisince (TM) başbakan seçilen Fethi Başağa'yı destekleyen bazı üyelerinin boykotu sonucu 2 ay içinde beşinci kez iptal oldu.

Boykot nedeniyle Konseyin pazartesi günkü oturumu yapılamadı.

Başağa hükümetini destekleyen üyeler yaptıkları açıklamada, Konseyin oturumlarını boykot etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Açıklamada, ülkedeki savaş ve siyasi bölünmüşlük halinin sona ermesi ve şeffaf seçimlere giden yolu açacak olan ulusal uzlaşının desteklenmesinin zorunluluğuna olan inançtan hareketle bu adımın atıldığı ifade edildi.

Üyeler açıklamada, Konseyin Başkanı Halid Mişri'ye, Konseyi ülkenin içinde bulunduğu tehlikeleri göz önünde bulundurarak yönetme ve dar siyasi hesapların dışında tutma çağrısı yaptı.

Kaç kişi olduklarına dair bilgi verilmeyen söz konusu üyeler, TM ve Libya Devlet Yüksek Konseyi arasındaki uzlaşmayı desteklemediğini iddia ettikleri Konseyin oturumlarını boykot ediyor.

Boykot nedeniyle toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı için Konseyin oturumları yapılamıyor.

Başağa ve Dibeybe hükümetleri

Libya'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamaması üzerine Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Başağa'yı başbakan seçmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

Ülkede yaklaşık 3 aydır Dibeybe ve Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum Libya'nın yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.