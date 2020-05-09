Libya'da Hafter milislerinin başkente roketli saldırısında ölü sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'da Hafter milislerinin başkente roketli saldırısında ölü sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika

Libya'da Hafter milislerinin başkente roketli saldırısında ölü sayısı 6'ya yükseldi

6 saat önce

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, Mitiga Havalimanı ve başkentin diğer bölgelerine 80'den fazla roketle düzenlediği saldırıda ölü sayısı 6'ya çıktı.

Libya'da Hafter milislerinin başkente roketli saldırısında ölü sayısı 6'ya yükseldi, System.String[]

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, Mitiga Havalimanı ve başkentin diğer bölgelerine 80'den fazla roketle düzenlediği saldırıda ölü sayısı 6'ya çıktı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin başkentin bazı bölgelerine düzenlediği roketli saldırıda 6 sivilin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı ve ciddi maddi hasar oluştuğu bildirildi.

Saldırıda başkentteki Mitiga Havalimanı'nın da hedef alındığı vurgulanan açıklamada, iki yolcu uçağının büyük zarar gördüğü, Ilyushin tipi bir kargo uçağının tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği ve özel bir şirkete ait yolcu uçağının da yandığı belirtildi.

Açıklamada, "savaş suçu" sayılabilecek ve uluslararası hukuk nezdinde cezalandırılabilecek bu suçlar karşısında uluslararası toplumun sessizliği karşısında şaşkınlık yaşandığı da aktarıldı.

80'den fazla roketle düzenlenmişti

Hafter'e bağlı milislerin, bugün sabah saatlerinde başkentteki Mitiga Havalimanı ve başkentin diğer bölgelerine 80'den fazla roketle düzenlediği saldırıda havalimanında yangın çıkmıştı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Libya Ordusu'nun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, saldırıda, Mitiga Havalimanı'ndaki "uçak yakıtı tankerleri ve itfaiye araçlarının vurulduğu ve yangın çıktığı, yolcu terminalinde geniş çaplı hasarın oluştuğu" belirtilmişti.

Libya ordusu karşısında son dönemde üst üste kayıplar veren Hafter'in, mayısın ilk haftasında Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda 15 sivil hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla sivil yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), dün yayınladığı açıklamada, Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerini ayrım gözetmeksizin hedef alan ve çok sayıda sivil kayıplara yol açan saldırıları kınarken, saldırıları Uluslararası Ceza Mahkemesiyle (UCM) paylaşmak üzere kaydetmeye devam ettiğini duyurmuştu.

Halife Hafter, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 09:38 Kaynak: AA


Son Dakika

Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti "Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın! Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu
Ankara'da kısıtlamaya aldırış etmeden kargo aracıyla misafirliğe gittiler Ankara'da kısıtlamaya aldırış etmeden kargo aracıyla misafirliğe gittiler         
00:45
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı         
00:23
Mardin'de tepki çeken görüntü: Polis, site bahçesinde oynayan çocukları havaya ateş açıp kovaladı Mardin'de tepki çeken görüntü: Polis, site bahçesinde oynayan çocukları havaya ateş açıp kovaladı         
23:59
Sağlık Bakanı Koca'dan Sağlık Bakanı Koca'dan "sosyal mesafeli bank" paylaşımı: Fikir güzel         
23:36
Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan koronavirüs paylaşımı: Bi sen eksiktin Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan koronavirüs paylaşımı: Bi sen eksiktin         
23:33
Ercan Taner, beIN Sports ile yollarını ayırdı Ercan Taner, beIN Sports ile yollarını ayırdı         
23:07
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi         
22:59
Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi         
22:59
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 10 ayda yaptıkları hizmetleri videoyla anlattı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 10 ayda yaptıkları hizmetleri videoyla anlattı         
22:39
"Denize gireceğim" diyerek evden ayrılan doktor kayboldu         
22:36
Son dakika: Koronavirüs tedavisinde kullanılacak yerli ilaca satış izni çıktı Son dakika: Koronavirüs tedavisinde kullanılacak yerli ilaca satış izni çıktı         
22:26
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti         
22:22
New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü         
21:42
Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu         
21:30
Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı         
21:16
Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek         
21:15
Koronadan ölen Ömer Döngeloğlu'nun vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı Koronadan ölen Ömer Döngeloğlu'nun vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı         
21:04
Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum         
20:57
Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda gösterici gözaltına alındı Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda gösterici gözaltına alındı         
20:52
Bakan Albayrak'tan Bahçeli'ye teşekkür mesajı: Bu destek ile aşamayacağımız badire yok Bakan Albayrak'tan Bahçeli'ye teşekkür mesajı: Bu destek ile aşamayacağımız badire yok         
20:45
Diyarbakır'da kaynana gelinini defalarca bıçakladı Diyarbakır'da kaynana gelinini defalarca bıçakladı         
20:28
Tekirdağ'da arıların saldırdığı kişi öldü Tekirdağ'da arıların saldırdığı kişi öldü         
20:08
Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor         
19:30
Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu "standart dışı" çıktı         
19:30
Son Dakika: Türkiye'de korona sayıları hızla azalıyor! Son 24 saatte 50 vefat, 1546 yeni vaka var Son Dakika: Türkiye'de korona sayıları hızla azalıyor! Son 24 saatte 50 vefat, 1546 yeni vaka var         
19:28
Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız         
19:20
Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti         
19:04
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem oldu Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem oldu         
19:03
"Bana ceza işlemez ama yine de yazın" diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü         
18:35
İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı         
18:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2020 04:16:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya'da Hafter milislerinin başkente roketli saldırısında ölü sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]