Libya\'da Kum Fırtınası Eğitimi Durdurdu

Lİbya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle başkent Trablus başta olmak üzere birçok kentte bugün eğitime ara verildiği belirtildi. Libya Ambulans ve İlk Yardım Birimi, ülkenin orta ve batı bölgelerindeki tüm şubelerde alarm seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığını açıkladı.