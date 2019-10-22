Son Dakika Haberleri: Libya'da savcılıktan Hafter için yakalama emri
Son Dakika Güncel Libya'da savcılıktan Hafter için yakalama emri

Libya'da savcılıktan Hafter için yakalama emri

24 dakika önce

Libya'da askeri başsavcılık, ülkenin doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter ve diğer 3 emekli komutan hakkında vatandaşları kaçırma ve öldürme suçlamasıyla yakalama emri çıkardı.

Libya'da savcılıktan Hafter için yakalama emri, System.String[]

Libya'da askeri başsavcılık, ülkenin doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter ve diğer 3 emekli komutan hakkında vatandaşları kaçırma ve öldürme suçlamasıyla yakalama emri çıkardı.

Askeri Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Hafter'in yanı sıra emekli Tuğgeneral Avn el-Fercani, emekli Albay Er-Rezzak en-Nazuri ve Eş-Şarif Mesud Dav hakkında yakalama emri çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, yakalama emrinin, başkent Trablus'ta 24 Eylül'de, söz konusu kişilerin komuta ettiği ve Rus uyruklulardan oluşan silahlı bir grup tarafından gerçekleştirilen kaçırma ve öldürme eylemleriyle ilgili yapılan şikayetler sonucu alındığı ifade edildi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab adıyla karşı operasyon başlatmıştı.

Başsavcı, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:52 Kaynak: AA
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