Mektupta Mişri, "Anayasanın hazırlanması sürecinde öne çıkan meseleleri konuşmak ve bunları çözüme kavuşturmak için Başkan Salih ile görüşmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Libya Devlet Yüksek Konseyi: Temsilciler Meclisi ile görüşmeye hazırız - Son Dakika

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