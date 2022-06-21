Libya Devlet Yüksek Konseyi: Temsilciler Meclisi ile görüşmeye hazırız

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in görüşeceği açıklandı.
Konseyin Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre Başkan Mişri, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams'a mektup yazdı.
Mektupta Mişri, "Anayasanın hazırlanması sürecinde öne çıkan meseleleri konuşmak ve bunları çözüme kavuşturmak için Başkan Salih ile görüşmeye hazırız." ifadelerini kullandı.
Salih ile görüşmenin Gadames şehrinde yapılmasını öneren Mişri, görüşmenin tarihine ilişkin bilgi vermedi.
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