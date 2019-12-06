Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Seyyale, Yunanistan'ın, Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararının kabul edilemez olduğunu söyledi.

"Libya el-Ahrar" televizyonuna yaptığı açıklamada Seyyale, Yunanistan'ın, Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları sınırlandırması konusunda anlaşma imzalayan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararına tepki gösterdi.

Seyyale, "Yunanistan'ın Atina büyükelçimizi sınır dışı etme kararı kabul edilemez. Libya'da Yunanistan'ın hiçbir diplomatik temsilciliği yok. Eğer olsaydı biz de misilleme olarak onların büyükelçisini sınır dışı ederdik." dedi.

Büyükelçinin sınır dışı edilmesinin Yunanistan'ı ilgilendirdiğini ve Libya olarak istedikleri ülkeyle anlaşma yapma haklarını saklı tuttuklarını dile getiren Seyyale, "Yunanistan, Türkiye ile imzaladığımız Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı'na itiraz ediyorsa uluslararası mahkemeye başvurma hakkı var." diye konuştu.

Seyyale, Yunanistan'ın, 2004'ten beri deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda Libya'yı oyaladığını da sözlerine ekledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'nın Atina Büyükelçisi'nin bugün Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Yunan hükümetinin bu konudaki kararının kendisine bildirildiğini ve ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanındığını açıklamıştı.

Kararın, Yunanistan'ın Trablus hükümetine karşı hoşnutsuzluğunun ifadesi olduğunu belirten Dendias, bu adımın Libya'nın Yunanistan'ın koyduğu kurallara riayet etmemesi nedeniyle atıldığını söylemişti.

Dendias, sınır dışı kararının Libya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi anlamına gelmediğine dikkati çekmişti.

Dışişleri Bakanı Dendias, daha önce yaptığı açıklamada, anlaşma metnini kendilerine iletmesi için Libya'ya cuma gününe kadar süre verdiklerini aksi halde Atina Büyükelçisi'nin sınır dışı edileceğini söylemişti.