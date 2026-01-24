Libya Enerji Zirvesi'nde Çok Taraflı Anlaşmalar

Libya, enerji sektöründe üretimi artırma, yatırımları hızlandırma ve uluslararası ortaklıkları derinleştirme hedefi doğrultusunda çok taraflı anlaşmalara imza attı.

Trablus'ta düzenlenen Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi (LEES) 2026 kapsamında gerçekleştirilen imza törenleri, ülkenin küresel enerji şirketleriyle işbirliğini güçlendirmeyi ve yatırım ortamını genişletmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda, Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), Fransız enerji şirketi TotalEnergies ve ABD'li ConocoPhillips ile Vaha İmtiyaz Sahası'na ilişkin anlaşmanın birinci tadilini imzaladı.

Anlaşma, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, NOC Başkan Mesud Süleyman, TotalEnergies Üst Yöneticisi (CEO) Patrick Pouyanne ve ConocoPhillips CEO'su Ryan M. Lance tarafından imzalandı.

Anlaşma, Libya'nın en stratejik petrol üretim sahalarından biri olan Vaha'da uzun vadeli yatırım taahhütlerini güçlendirmeyi ve üretim artışını desteklemeyi hedefliyor.

Vaha, Gialo, Samah, Dahra ve Bahi sahalarını kapsayan imtiyaz alanında üretim 2025 itibarıyla günlük yaklaşık 375 bin varile ulaştı. Bu üretim düzeyi, Libya'nın toplam petrol üretiminin yaklaşık yüzde 22'sini oluşturuyor. Sahada orta vadede günlük üretimin 600-700 bin varil seviyelerine çıkarılması hedefleniyor.

Saha, NOC'nin yaklaşık yüzde 59,18 payla çoğunluk hissedar olduğu, TotalEnergies ve ConocoPhillips'in ise ayrı ayrı yüzde 20,41 paya sahip olduğu Waha Oil Company tarafından işletiliyor.

Mısır ve Fransa ile de işbirliği anlaşmaları imzalandı

Zirve kapsamında ayrıca Libya ve Mısır arasında petrol ve doğal gaz alanında teknik işbirliği, kapasite geliştirme ve kurumsal koordinasyonu artırmayı amaçlayan bir mutabakat zaptı da imzalandı. Anlaşmanın, iki ülkenin enerji kurumları arasında arama, üretim optimizasyonu, eğitim ve teknoloji transferi gibi alanlarda yeni işbirliği imkanları oluşturması öngörülüyor.

Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Abdussadık ile Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi tarafından imzalanan anlaşma teknik işbirliği, kapasite geliştirme, eğitim ve teknoloji transferini kapsıyor.

Ayrıca Cehron ile potansiyel arama ve geliştirme fırsatlarının değerlendirilmesine yönelik mutabakat zaptı da imzalandı.