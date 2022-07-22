Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü - Son Dakika
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Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü

22.07.2022 10:07
Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü

Libya'nın başkenti Trablus'un Firnac ve Zaviye ed-Dehmani bölgelerinde, ülkenin batısında faaliyet gösteren iki silahlı grup arasında çatışma çıktı.

Libya'nın başkenti Trablus'un Firnac ve Zaviye ed-Dehmani bölgelerinde, ülkenin batısında faaliyet gösteren iki silahlı grup arasında çatışma çıktı.

Libya Review haber sitesine göre, başkentte gece boyunca yaşanan çatışmalarda 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Libya hükümeti, çatışmalar ya da ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapmadı.

Görgü tanıklarının sosyal medyada paylaştığı görüntülere göre, başkentin en merkezi semtlerinden Zaviye ed-Dehmani bölgesinde otomatik silahların kullanıldığı çatışmalar sırasında bir araç alev aldı.

Firnac bölgesinde ise Nevaim düğün salonunun yanındaki bir binanın yanması sonucu, düğün salonunda bulunanlar büyük panik yaşadı. Bölgede mahsur kalan kadın ve çocuklar gecenin geç saatlerinde bölgeden çıkarıldı.

Çatışmaların Ulusal Birlik Hükümeti'ne yakın "Rada" ile "Başkanlık Muhafızları" arasında yaşandığı belirtildi.

Trablus'taki havalimanında uçuşlar durduruldu

Öte yandan Libya merkezli Raid Haber Ağı'na göre, çatışmalar nedeniyle başkentteki Uluslararası Mitiga Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Trablus'a gelen uçaklar başkentin 200 kilometre doğusundaki Misrata Havaalanı'na yönlendirildi.

Haziran ayında da Trablus merkezli "Navasi Tugayı" ile "İstikrar Destek Birimi" arasında, başkentin Suk Sulesa bölgesinde çatışma çıkmış, olaylar kentte paniğe ve hasara sebep olmuştu.

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Kaynak: AA

Tripoli, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü - Son Dakika
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