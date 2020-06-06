Libya Ordusu, milislerin işgalindeki bölgeleri kurtarmak için

Libya Ordusu, sahil kenti Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığını duyurdu.

Libya ordusuna bağlı Sirte-Cufra Ortak Operasyon Dairesi basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentin yaklaşık 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte, buranın güneyindeki Vişke bölgesi, ülkenin ortasındaki Cufra Askeri Hava Üssü ve çevre bölgelerini Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için Zafer Yolları isimli yeni bir harekat başlatıldı.

Libya Ordusu Resmi Sözcüsü Albay Muhammed Kununu da yaptığı yazılı açıklamada, orduya bağlı hava unsurlarının, Sirte çevresindeki Hafter milislerine yönelik 5 hava harekatı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kununu, Hafter milislerine, silah bırakma ve adalete teslim olma çağrısı yaparak, Sirte'nin önde gelenlerine de "şehrin savaş felaketiyle yüzleşmemesi" çağrısını yinelediklerini vurguladı.

Libya ordusuna bağlı birliklere, Sirte'yi milislerden temizlemeleri yönünde talimat verildiğini aktaran Kununu, "kentte devlet otoritesini tahkim etmekten tereddüt etmeyeceklerini" kaydetti.

Paralı askerlerin Sirte'den "kaçtığı" belirtilmişti

Libya Ordusu dün yaptığı yazılı açıklamada, Sirte'deki "milis ve paralı askerlerin büyük bir panik içinde kentten kaçışının gözlendiğini" paylaşarak, kentin ileri gelenlerinin "Sirte'yi barışçıl yollarla Libya hükümetine teslim etmeyi önerdiğini" aktarmıştı.

Hafter milislerine karşı üst üste başarılar elde eden Libya ordusu, son günlerde önce başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havaalimanı, ardından da tüm Trablus il sınırında kontrolü sağladı.

Libya ordusu, başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kenti ve buranın da güneydoğusundaki Beni Velid şehirlerini Hafter milislerinden arındırmıştı.

Hafter milislerini tüm bu geniş alandan çıkartan Libya ordusu, dün yeni hedeflerinin milislerin işgalindeki Sirte, Cufra ve güneydeki petrol sahaları olduğunu duyurmuştu.